طرق علاج الشخير أثناء النوم، ومتى يدل على الإصابة بحالة صحية طارئة؟

الشخير هو الصوت الخشن أو الأجش الذي يصدر أثناء النوم عندما يرتخي الهواء المار عبر الحلق والأنف والأنسجة المحيطة بهما ويهتز، ويمكن أن يكون الشخير عرضيًا وغير ضار، لكنه قد يكون أيضًا علامة على مشكلة صحية كامنة، وفقًا لموقع “WebMD” الطبي.

أسباب الشخير الشائعة

تشريح الأنف والفم: قد يكون لدى البعض لوزتان كبيرتان، أو انحراف في الحاجز الأنفي، أو لحمية أنفية، أو قم رخو طويل أو سميك، مما يضيق مجرى الهواء ويزيد من احتمالية الشخير.

وضعية النوم: النوم على الظهر يجعل اللسان والحنك الرخو يسترخيان ويسدان مجرى الهواء جزئيًا، مما يزيد من حدوث الشخير.

زيادة الوزن: يمكن أن يؤدي تراكم الأنسجة الدهنية حول الرقبة إلى تضييق مجرى الهواء.

تناول الكحول والمهدئات: تعمل هذه المواد على إرخاء عضلات الحلق، مما يجعل مجرى الهواء أكثر عرضة للانسداد.

احتقان الأنف: يمكن أن يؤدي نزلات البرد أو الحساسية إلى انسداد الأنف والتنفس من الفم، مما يزيد من احتمالية الشخير.

التدخين: يهيج التدخين الأغشية المخاطية في الأنف والحلق، مما قد يؤدي إلى تورم وضيق في مجرى الهواء.

العمر: مع التقدم في العمر، تميل عضلات الحلق إلى الارتخاء، مما يزيد من احتمالية الشخير.

حلول منزلية بسيطة للتخلص من الشخير

هناك العديد من الطرق التي يمكن تجربتها في المنزل لتقليل الشخير أو التخلص منه:

تغيير وضعية النوم: حاول النوم على جانبك بدلًا من ظهرك. يمكنك استخدام وسادة طويلة أو وضع كرة تنس في جيب خلف قميص النوم لمنعك من التدحرج على ظهرك أثناء النوم.

رفع الرأس قليلًا: يمكن أن يساعد رفع رأس السرير ببضع بوصات على فتح مجرى الهواء. يمكنك استخدام وسائد إضافية أو وضع قوالب أسفل أرجل السرير العلوية.

الحفاظ على وزن صحي: إذا كنت تعاني من زيادة الوزن، فإن فقدان الوزن قد يساعد في تقليل الأنسجة الدهنية حول رقبتك وبالتالي تخفيف الشخير.

تجنب الكحول والمهدئات قبل النوم: امتنع عن تناول الكحول أو الأدوية المهدئة قبل النوم ببضع ساعات لأنها تزيد من استرخاء عضلات الحلق.

علاج احتقان الأنف: استخدم بخاخات الأنف المالحة أو شرائط الأنف لتوسيع فتحات الأنف إذا كان الشخير ناتجًا عن احتقان الأنف بسبب الحساسية أو البرد.

الحفاظ على رطوبة الجو: يمكن أن يؤدي الهواء الجاف إلى تهيج الأغشية المخاطية في الأنف والحلق. استخدم جهاز ترطيب الهواء في غرفة النوم.

الإقلاع عن التدخين: يعتبر التدخين من العوامل التي تزيد من الشخير، لذا فإن الإقلاع عنه يمكن أن يحسن الوضع بشكل كبير.

تمارين الحلق واللسان: بعض التمارين التي تقوي عضلات الحلق واللسان قد تساعد في تقليل الشخير. على سبيل المثال، كرر حروف العلة بصوت عالٍ، أو ادفع لسانك ضد سقف فمك، أو حرك فكك السفلي للأمام والخلف.

شرائط الأنف: يمكن أن تساعد هذه الشرائط اللاصقة التي توضع على جسر الأنف في فتح ممرات الأنف وتحسين تدفق الهواء.

واقيات الفم (أجهزة تقويم الفكين الفموية): هذه الأجهزة المصممة خصيصًا تحافظ على الفك السفلي واللسان في وضع يسمح بفتح مجرى الهواء أثناء النوم. يجب استشارة طبيب الأسنان أو أخصائي النوم للحصول على هذه الأجهزة.

متى يدل الشخير على حالة طبية؟

في حين أن الشخير العرضي قد لا يكون مدعاة للقلق، إلا أن هناك علامات تشير إلى أنه قد يكون مرتبطًا بحالة طبية أكثر خطورة، مثل انقطاع التنفس أثناء النوم (Sleep Apnea)، ويجب عليك استشارة الطبيب إذا كنت تعاني من أي من الأعراض التالية بالإضافة إلى الشخير:

الشخير بصوت عالٍ ومزعج: الشخير الذي يزعج شريكك في الفراش أو حتى الأشخاص في الغرف المجاورة.

توقف التنفس أو الاختناق أثناء النوم: ملاحظة توقف التنفس للحظات ثم استئنافه بصوت عالٍ أو شهقة. غالبًا ما يلاحظ هذا الأمر شريك الفراش.

النعاس الشديد أثناء النهار: الشعور بالتعب والإرهاق الشديدين حتى بعد الحصول على قسط كافٍ من النوم.

صعوبة التركيز والذاكرة: مشاكل في الانتباه والتركيز وتذكر الأشياء.

الصداع الصباحي: الاستيقاظ مع صداع.

جفاف الفم أو التهاب الحلق عند الاستيقاظ: الشعور بجفاف شديد في الفم أو التهاب في الحلق عند الاستيقاظ.

التقلبات المزاجية أو الاكتئاب: الشعور بالضيق أو الانفعال بسهولة.

ارتفاع ضغط الدم: الشخير المزمن وانقطاع التنفس أثناء النوم يمكن أن يزيد من خطر الإصابة بارتفاع ضغط الدم.

ألم في الصدر أثناء الليل: على الرغم من أنه أقل شيوعًا، إلا أنه يمكن أن يرتبط بمشاكل التنفس أثناء النوم.

انقطاع التنفس أثناء النوم هو اضطراب خطير يتسبب في توقف التنفس بشكل متكرر أثناء النوم، مما يؤدي إلى انخفاض مستويات الأكسجين في الدم وزيادة خطر الإصابة بمشاكل صحية خطيرة مثل أمراض القلب والسكتة الدماغية والسكري.

الشخير مشكلة شائعة يمكن غالبًا إدارتها من خلال تغيير نمط الحياة وتجربة بعض الحلول المنزلية البسيطة.

ومع ذلك، إذا كان الشخير مصحوبًا بأعراض أخرى مثل توقف التنفس أثناء النوم أو النعاس الشديد أثناء النهار، فمن الضروري استشارة الطبيب لتقييم الحالة وتحديد ما إذا كانت هناك حاجة إلى علاج طبي.

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