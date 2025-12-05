الجمعة 05 ديسمبر 2025
الجمعية العامة للأمم المتحدة تعتمد قرارا يجدد ولاية الأونروا 3 سنوات

الأونروا، فيتو
اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة، مساء اليوم الجمعة، قرارا يجدد ولاية وكالة الأونروا لمدة 3 سنوات.

وزير الخارجية يشدد على الدور المحوري لوكالة الأونروا

في غضون ذلك، التقى الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج، الأربعاء الماضي، مع النائب أرمين لاشيت رئيس لجنة العلاقات الخارجية بالبرلمان الألماني "البوندستاج". 

وثمن الوزير عبد العاطي الدور الهام للجنة العلاقات الخارجية بالبرلمان الألماني في تطوير العلاقات المصرية الألمانية، معربا عن التطلع لتعزيز التعاون بين مجلس النواب المصري والبوندستاج الألماني فور انتهاء الاستحقاق الانتخابي في مصر. 

واطلع وزير الخارجية رئيس لجنة العلاقات الخارجية الألماني على محددات الموقف المصرى من مختلف الأزمات التي تشهدها المنطقة، وفى مقدمتها القضية الفلسطينية، مشددًا أن مصر ستظل داعمًا أساسيًا للشعب الفلسطيني ولحقوقه المشروعة، وفي مقدمتها إقامة دولته المستقلة. 

مصر ستظل داعمًا أساسيًا للشعب الفلسطيني ولحقوقه المشروعة

وقدم الوزير عبد العاطي شرحا للجهود المصرية الحثيثة على مدار العامين الماضيين وصولًا إلى اتفاق شرم الشيخ للسلام، وأشار في هذا الصدد إلى ضرورة تثبيت وقف إطلاق النار والتنفيذ الفوري لقرار مجلس الأمن رقم ٢٨٠٣، بما يتيح التعامل الجاد مع حجم الكارثة الإنسانية التي يواجهها سكان القطاع. 

كما شدد على الدور المحورى لوكالة الأونروا، والأهمية البالغة لاستمرار تمويل الوكالة. 

وكالة الأونروا الأونروا الجمعية العامة للامم المتحدة اتفاق شرم الشيخ سكان القطاع

