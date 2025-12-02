وزير الخارجية يؤكد على ضرورة بدء عملية سياسية في السودان لا تقصي أحدا

الثلاثاء 02 ديسمبر 2025
 أكد الدكتور بدر عبد العاطى، وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج، على ضرورة التوصل إلى هدنة في السودان.

رؤية مصرية واضحة في إطار الرباعية الدولية بشأن السودان

وشدد خلال مؤتمر صحفى مشترك مع يوهان فاديفول وزير الخارجية الألماني، خلال زيارته إلى برلين، على أن رؤية مصرية واضحة في إطار الرباعية الدولية بشأن السودان.

تدشين عملية سياسية شاملة ذات ملكية سودانية خالصة

وركز على ضرورة تدشين عملية سياسية شاملة ذات ملكية سودانية خالصة، مؤكدًا على ضرورة بدء عملية سياسية في السودان لا تقصي أحدا، مطالبًا بضرورة إنشاء ممرات إنسانية آمنة في السودان,

كما تطرق عبد العاطى إلى الوضع فى أوكرانيا والملف النووى الإيرانى قائلًا: “لا حلول عسكرية للأزمة الأوكرانية والملف النووي الإيراني”.

كما أكد على أهمية وقف الانتهاكات الإسرائيلية في لبنان وسوريا.

