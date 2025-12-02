الثلاثاء 02 ديسمبر 2025
الأونروا تؤكد ضرورة عودة أطفال غزة إلى التعليم للتغلب على الصدمات النفسية

فتيات فلسطينيات في
فتيات فلسطينيات في قطاع غزة
 حذرت وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا" من أن الأطفال في غزة يعانون من صدمات نفسية عميقة. 

 وقالت الوكالة في بيان عبر صفحتها على "فيسبوك: "يجب أن يكون إعادة هؤلاء الطلاب إلى بيئتهم التعليمية أولوية جماعية لنا جميعًا، فكلما طالت فترة بقائهم خارج المدرسة، زاد خطر تحولهم إلى جيل ضائع".

آثار نفسية صعبة

تنقل شبكة "سي إن إن" عن مديرة عمليات الإغاثة الإنسانية في منظمة الصحة العالمية تيريزا زكريا قولها: إن "الإصابات الناتجة عن الحرب لها آثار نفسية، وإن الناجين يكافحون للتغلب على الصدمة النفسية والفقدان والعيش اليومي في ظروف  صعبة".

شح خدمات الدعم النفسي

وتظل خدمات الدعم النفسي والاجتماعي شحيحة في غزة جراء حرب الإبادة الإسرائيلية على غزة، حيث أعلنت الأمم المتحدة المجاعة قبل أشهر من وقف النار، وحيث أغلقت المدارس لسنتين وقتل عشرات الآلاف ونزح تقريبا كل سكان القطاع البالغ عددهم أكثر من مليونين.

حرب مروعة

ويقول الناطق باسم منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسف) جوناثان كريكس لوكالة "فرانس برس": إن "حوالي مليون طفل، أي جميع الأطفال في قطاع غزة، بحاجة إلى دعم نفسي واجتماعي بعد عامين من حرب مروعة".

الأطفال غزة الإبادة التعليم

