انطلاق معرض "صنع في هندسة بنها" الاثنين المقبل

تستعد كلية الهندسة بجامعة بنها، لتنظيم معرض المنتجات الطلابية تحت عنوان "صُنع في هندسة بنها" يوم الاثنين المقبل، بمقر الكلية، وذلك في إطار دعم الجامعة لابتكارات الطلاب وتشجيعهم على الإنتاج والتطبيق العملي.

طلاب جامعة بنها ينظمون معرض صنع في هندسة بنها

يقام المعرض تحت رعاية الدكتور ناصر الجيزاوي رئيس جامعة بنها، الدكتورة جيهان موسى عبد الهادي نائب رئيس الجامعة، ويعرض خلاله طلاب قسم الهندسة الميكانيكية شعبة هندسة التصميم الميكانيكي والإنتاج نماذج من أعمالهم ومشروعاتهم المنفذة داخل ورش ومعامل الكلية.

ويهدف المعرض إلى إتاحة مساحة لعرض الابتكارات الطلابية وتحويل الأفكار الهندسية إلى منتجات قابلة للتطبيق، بما يعكس مستوى التدريب العملي داخل الكلية ودورها في دعم الإبداع الطلابي.

