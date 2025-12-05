الجمعة 05 ديسمبر 2025
محافظات

انطلاق معرض "صنع في هندسة بنها" الاثنين المقبل

د. ناصر الجيزاوي
د. ناصر الجيزاوي رئيس جامعة بنها، فيتو
تستعد كلية الهندسة بجامعة بنها، لتنظيم معرض المنتجات الطلابية تحت عنوان "صُنع في هندسة بنها" يوم الاثنين المقبل، بمقر الكلية، وذلك في إطار دعم الجامعة لابتكارات الطلاب وتشجيعهم على الإنتاج والتطبيق العملي.

جامعة بنها تشارك في المعرض الدولي للصناعات الدفاعية والعسكرية إيديكس 2025

رئيس جامعة بنها يشهد احتفالية اليوم العالمي لذوي الاحتياجات الخاصة

طلاب جامعة بنها ينظمون معرض صنع في هندسة بنها

يقام المعرض تحت رعاية  الدكتور ناصر الجيزاوي رئيس جامعة بنها،  الدكتورة جيهان موسى عبد الهادي نائب رئيس الجامعة، ويعرض خلاله طلاب قسم الهندسة الميكانيكية شعبة هندسة التصميم الميكانيكي والإنتاج نماذج من أعمالهم ومشروعاتهم المنفذة داخل ورش ومعامل الكلية.

ويهدف المعرض إلى إتاحة مساحة لعرض الابتكارات الطلابية وتحويل الأفكار الهندسية إلى منتجات قابلة للتطبيق، بما يعكس مستوى التدريب العملي داخل الكلية ودورها في دعم الإبداع الطلابي.

