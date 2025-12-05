الجمعة 05 ديسمبر 2025
عصام كامل

أمين حزب الله: لن نوافق على نزع سلاحنا وعلى الحكومة إظهار بطولاتها بوقف العدوان

نعيم قاسم
نعيم قاسم
قال أمين عام حزب الله اللبناني نعيم قاسم، مساء اليوم الجمعة، إن حزب الله لن يوافق على نزع سلاحه.

وأضاف نعيم قاسم مهاجما الحكومة اللبنانية: لا تتباهوا أمام الخارج بالتصريحات لإرضائه.. وعلى الحكومة اللبنانية إظهار "بطولاتها" بدءا بوقف العدوان.

وهدد نعيم قاسم الداخل اللبناني قائلا: الجميع قد يغرق.

التدخل في سلاح حزب الله أو استراتيجية الدفاع أو الخلافات بين اللبنانيين شأن داخلي 

قال الأمين العام لحزب الله نعيم قاسم، مساء اليوم الجمعة، إنه لا يجوز للولايات المتحدة التدخل في سلاح حزب الله أو استراتيجية الدفاع أو الخلافات بين اللبنانيين.

وأضاف الأمين العام لحزب الله: “نتعاون مع الدولة اللبنانية ونحن معها كي تستمر في الاتجاه الدبلوماسي الذي اختارته.. الحدود التي يجب أن نقف عندها في أي اتفاق مع العدو ترتبط بـ جنوب الليطاني حصرا”.

وتابع الأمين العام لـ حزب الله: “مشاركة مدني لبناني في لجنة الميكانيزم يخالف التصريحات الرسمية وهو تنازل مجاني”.

جيش الاحتلال يهاجم أهدافا تابعة لحزب الله في جنوب لبنان

وأمس، أعلن جيش الإحتلال الإسرائيلي أن قواته تهاجم أهدافا تابعة لحزب الله في جنوب لبنان.

ووجّه جيش الاحتلال أمس، إنذارًا عاجلًا إلى سكان عدد من القرى في جنوب لبنان، محذّرًا من أنه سيشنّ في المدى القريب هجمات ضد ما قال إنها "بنى تحتية عسكرية تابعة لحزب الله" في المنطقة.

وجاء التحذير ضمن رسالة رسمية للمتحدث باسم جيش الإحتلال، في إطار ما وصفه الجيش بـ"منع إعادة بناء النشاطات العسكرية" للحزب قرب الحدود.

وبحسب التحذير الذي نشر على منصة (إكس)، دعا الجيش سكان مبان حُدّدت باللون الأحمر على خرائط مرفقة — في قريتي جباع ومحرونة — إلى إخلائها فورًا والابتعاد لمسافة لا تقل عن 300 متر، بدعوى أن هذه المباني تُستخدم لأغراض عسكرية من قبل "حزب الله".

 

تنفيذ ضربات جوية في مناطق مأهولة

وأشار التحذير إلى أن البقاء في هذه المواقع "يعرض السكان للخطر" في حال بدء الهجوم.

ويأتي هذا التحذير ضمن مع تصاعد التوتر، حيث يشن الجيش الإحتلال هجمات تتوسّع رقعتها لتشمل مواقع أعمق داخل الجنوب اللبناني.

وتُعد التحذيرات المباشرة عبر الرسائل أو المنشورات وسيلة يلجأ إليها الجيش الإحتلال عادة قبل تنفيذ ضربات جوية في مناطق مأهولة، في حين يتهم "حزب الله" إسرائيل بتوسيع دائرة الهجمات واستهداف المدنيين، مؤكدًا أنه سيرد على أي تصعيد جديد.

وتشير التطورات الأخيرة إلى احتمال دخول المواجهة مرحلة أكثر حدة، في ظل تزايد الهجمات الإسرائيلية وتصاعد المخاوف من توسّع العمليات العسكرية.

