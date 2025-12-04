بعد إدراج حزب الله والحوثيين على قائمة الإرهاب، العراق يتراجع ويصدر بيان عاجل (مستند)

18 حجم الخط

أوضحت السلطات العراقية أن ما جرى تداوله حول تصنيف "حزب الله" والحوثيين على قوائم الإرهاب غير دقيق، مؤكدة أن المنشور في الجريدة الرسمية تضمّن خطأ سيتم تصحيحه.

تجميد أموال الإرهابيين في البنك المركزي العراقي

وجاء في بيان صادر عن لجنة تجميد أموال الإرهابيين في البنك المركزي العراقي: "إشارة إلى قرار لجنة تجميد أموال الإرهابيين رقم 61 لسنة 2025 والمنشور في جريدة الوقائع العراقية بالعدد 4848 في 17/11/2025 والمتضمن تجميد الأموال والأصول لقائمة من الكيانات والأشخاص المرتبطين بتنظيمي داعش والقاعدة الارهابيين بناء على طلب من دولة ماليزيا وإستنادا إلى قرار مجلس الأمن الدولي رقم 1373 لسنة 2001 وقد تضمنت هذه القائمة الإشاره إلى عدد من الأحزاب والكيانات التي لا ترتبط بأية نشاطات إرهابية مع التنظيمين المذكورين، وقد اقتصرت موافقة الجانب العراقي على إدراج الكيانات والأفراد المرتبطين بداعش والقاعدة حصرًا وأن إدراج أسماء الكيانات الأخرى كان بسبب نشر القائمة قبل التنقيح وسيتم تصحيح ما نشر في جريدة الوقائع العراقية برفع تلك الكيانات والأحزاب من قائمة الكيانات المرتبطة بتنظيمي داعش والقاعدة الارهابيين".

إدراج حزب الله اللبناني والحوثيين على قائمة الإرهاب

وكانت الجريدة العراقية قد نشرت القرار الذي يقضي بإدراج حزب الله اللبناني والحوثيين على قائمة الإرهاب، مع تجميد أموال وأصول الأشخاص والكيانات المرتبطة بهما.

عقوبات دولية عن مجلس الأمن

وجاء حزب الله في الرقم 18 على اللائحة، و"أنصار الله" في الرقم 19، استنادا إلى توصيف: "المشاركة في ارتكاب عمل إرهابي".

كما شمل القرار أكثر من 100 شخصية وكيان حول العالم، بعضهم خاضع أصلًا لعقوبات دولية عن مجلس الأمن.

