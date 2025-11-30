الإثنين 01 ديسمبر 2025
تستمر يومين، أبرز محطات وجدول أعمال زيارة بابا الفاتيكان إلى لبنان

بابا الفاتيكان
بابا الفاتيكان
تعد زيارة بابا الفاتيكان البابا ليون الرابع عشر إلى لبنان حدثا تاريخيا حيث، تحمل رسائل سلام وأمل ودعم في ظل الظروف الصعبة التي يمر بها لبنان والمنطقة. هذه الزيارة هي جزء من جولة  شملت تركيا أيضًا.

 كان في استقبال بابا الفاتيكان في مطار رفيق الحريري الدولي ببيروت كل من رئيس الجمهورية جوزيف عون، رئيس مجلس النواب، نبيه بري، ورئيس مجلس الوزراء، نواف سلام وغيرهم من الشخصيات الرسمية.
 

 أبرز محطات وجدول أعمال زيارة بابا الفاتيكان 


وتستمر الزيارة إلى ثلاثة أيام، تركز على اللقاءات الرسمية والاجتماعية:

اليوم الأول (الأحد 30 نوفمبر): اللقاءات الرسمية، حيث زار بابا الفاتيكان  رئيس الجمهورية في القصر الجمهوري، وعقد لقاء مع رئيس مجلس النواب، ولقاء مع رئيس مجلس الوزراء.

وانتقل بابا الفاتيكان إلى مقر الإقامة في السفارة البابوية ببيروت.

وفي اليوم الثاني سيقوم بابا الفاتيكان بزيارة والصلاة عند ضريح القديس شربل في دير مار مارون - عنايا، ولقاء الأساقفة والكهنة والمكرّسين والعاملين في الرعويات في مزار سيدة لبنان - حريصا.

ومن المقرر أن يعقد البابا ليو الرابع عشر لقاء ديني جامع بين الأديان في ساحة الشهداء - بيروت، يضم مراجع روحية مسيحية وإسلامية.

ويعقد بابا الفاتيكان لقاء خاص مع الشباب في ساحة الصرح البطريركي الماروني - بكركي.

زيارة بابا الفاتيكان إلى لبنان

وفي اليوم الثالث يقوم بزيارة إنسانية، حيث يزور  الطاقم الطبي والمرضى في مستشفى راهبات الصليب - جل الديب (مستشفى الأمراض العقلية والنفسية).

ومن المقرر أن يؤدي بابا الفاتيكان صلاة صامتة ومحطة تعبيرية في موقع انفجار مرفأ بيروت تكريمًا للضحايا والاحتفال بـالقداس الإلهي الكبير في الواجهة البحرية لبيروت (من المتوقع أن يشارك فيه أكثر من 100 ألف شخص).

ويقيم بابا الفاتيكان مراسم الوداع الرسمي في مطار رفيق الحريري الدولي - بيروت، والمغادرة إلى روما.

وتحمل زيارة بابا الفاتيكان العديد من الرسائل أهمها دعوة صريحة للمسؤولين اللبنانيين إلى جعل السلام أولوية قصوى والمثابرة في جهود السلام، لا سيما في ظل التحديات الإقليمية.

ومن ضمن رسائل البابا الوحدة والعيش المشترك وتأكيد على دور لبنان بوصفه "نموذجًا" ومساحة تلاقٍ وحوار بين المسلمين والمسيحيين، وضرورة الحفاظ على هذا التعدد.

 

تُعتبر هذه الزيارة، وهي الثالثة لبابا إلى لبنان (بعد بولس السادس ويوحنا بولس الثاني وبنديكتوس السادس عشر)، تجديدًا لرسالة لبنان الحضارية وتأكيدًا على دعمه من قبل الفاتيكان في هذه المرحلة الدقيقة.

 

لبنان زيارة بابا الفاتيكان البابا ليو الرابع عشر بابا الفاتيكان بيروت

