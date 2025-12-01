يزورها البابا لاون الرابع عشر، خريطة المزارات الدينية في لبنان

18 حجم الخط

دعا بابا الفاتيكان لاون الرابع عشر اللبنانيين إلى المضي قدما على طريق السلام، وحث الشباب اللبنانيين على البقاء في بلدهم، بدلًا من الهجرة التي تضاعفت بسبب الأزمات الاقتصادية والسياسية التي يعيشها لبنان.

ويتركز الاهتمام مع زيارة بابا الفاتيكان، لاون الرابع عشر، إلى لبنان، على المزارات الدينية التي تشكل محطات زيارته الرسمية.

وجاء مزار سيدة لبنان في حريصا، ودير مار مارون في عنّايا حيث يرقد القديس شربل، ودير الصليب في جل الديب حيث ضريح الطوباوي الأب يعقوب، على قائمة أبرز محطات الزيارات الدينية للبابا.

وهذه المواقع ليست مجرد وجهات دينية، بل جزء من شبكة روحية واجتماعية واقتصادية ممتدة في لبنان، وتعبر عن طرق مختلفة للقداسة في بلد متعدد الطوائف والهويات الدينية، وفيما يلي نبذة عن تلك المزارات الدينية:

سيدة لبنان في حريصا

يقع مزار سيدة لبنان في حريصا فوق خليج جونية، ويعد واحدًا من أشهر المواقع الدينية في الشرق. تأسس المزار عام 1904، ووضع تمثال العذراء عليه عام 1908 تحت رعاية جمعية المرسلين اللبنانيين الموارنة.

يتميز المكان بكونه موقعًا يجمع بين الصلاة والسياحة. فالمشهد المطل على البحر يجذب العائلات والسياح، بينما يقصده المؤمنون لتقديم النذور وطلب الشفاعة.

ضريح القديس شربل في عنايا

يقع دير مار مارون في عنايا على ارتفاع يفوق ألف ومئتي متر، وفيه عاش القديس شربل ناسكًا ودفن بعد وفاته عام 1898. المكان تحوّل منذ عقود إلى مركز حج يستقطب مؤمنين من الطوائف كافة، إذ تنسب إلى القديس شربل شهادات شفاء كثيرة حول العالم.

هذا الموقع "يسجّل أعلى نسبة زيارات دينية في لبنان بعد حريصا"، كما أن "الناس تقصده لطلب الشفاء أو للشكر بعد تحقق نذر"، بحسب الباحثة في السياحة الدينية نور الفرا حداد.

دير الصليب في جل الديب

يقع دير الصليب، في جل الديب في شمال بيروت، حيث يرقد الطوباوي الأب يعقوب، الراهب الكبوشي الذي كرّس حياته في مطلع القرن العشرين لخدمة الفقراء والمرضى وتعليم الأطفال.

يضم الدير كنيسة سيدة البحر حيث يقع ضريح الطوباوي، ومتحفًا صغيرًا يروي سيرة حياته. وتبقى الحركة الاقتصادية المحيطة بالدير محدودة مقارنة بحريصا وعنايا، لكنها موجودة من خلال مطاعم ومحال صغيرة في محيط الموقع. أما الزيارات الروحية فتبقى مفتوحة بلا رسوم، وتعتمد الرهبنة على التبرعات لدعم رسالتها.

احتشد كثير من اللبنانيين للترحيب بالبابا لاون الرابع عشر، بابا الفاتيكان، الذي يزور لبنان حاليًا في أول زيارة رسولية له للبلاد، وأعرب كثيرون عن أملهم في أن تمثل الزيارة دفعة للبلاد.

وقبيل مغادرته صباحا مقر إقامته في السفارة البابوية في حريصا، انتظر لبنانيون كثيرون خروج موكب البابا لتحيته، من بينهم ربة منزل تدعى تيريز درعوني، 61 عاما، قالت لوكالة فرانس برس للأنباء بفخر: "كل الناس تذهب إلى روما لرؤية البابا، لكنه جاء إلينا".

وعلى بعد أمتار منها، وقفت سيدة أخرى تدعى ياسمين الشدياق، أمام منزلها وملامح الفرح على وجهها، وقالت لوكالة فرانس برس للأنباء بينما كان المطر ينهمر بغزارة: "زيارته ردت البسمة إلى وجوهنا، الحمدلله دائما لدينا أمل ورجاء بالسلام".

وأضافت: "أتمنى أن يبقى لبنان منارة وملتقى للدول".

وعقب وصوله إلى بيروت قادمًا من اسطنبول، المحطة الأولى في زيارته الخارجية، حث البابا المسؤولين اللبنانيين على أن يكونوا "في خدمة" شعبهم "الغني بتنوعه".

كما دعا اللبنانيين إلى التحلي بـ "شجاعة" البقاء في بلدهم، رغم الصعوبات.

