البنك المركزي العراقي يحذف حزب الله والحوثيين من قائمة أصحاب الأموال المجمدة

ذكرت تقارير إعلامية، اليوم الخميس، أن البنك المركزي العراقي أمر بحذف "حزب الله" اللبناني و"الحوثيين" من قائمة "تجميد أموال الإرهابيين"، مؤكدا أن ورود الاسمين جاء "سهوًا".

وأفادت وكالة "فرانس برس" نقلا عن البنك المركزي العراقي أنه "استنادا إلى قرار لجنة تجميد أموال الإرهابيين رقم 61 لسنة 2025 والمنشور في جريدة الوقائع العراقية، يرجى حذف الفقرات 18 و19 الواردة في القائمة لعدم حصول موافقة اللجنة على تجميد أموال تلك الكيانات والذي على ما يبدو نشر سهوا".

ودعا البنك المركزي إلى "نشر تعديل القرار في جريدة الوقائع العراقية"، بحسب الوكالة.

تصنيف حزب الله والحوثيين جماعات إرهابية في العراق 

وانتشرت على شبكات التواصل الاجتماعي في العراق مقتطفات من العدد رقم 4848 من جريدة الوقائع العراقية الصادر في 17 نوفمبر، ورد فيها "حزب الله" و"الحوثيون" في قائمة "تجميد أموال الإرهابيين" بتهمة المشاركة في ارتكاب عمل "إرهابي".

ووجه رئيس حكومة تصريف الأعمال محمد شياع السوداني "بإجراء تحقيق عاجل وتحديد المسؤولية ومحاسبة المقصرين".

وأكد رئيس الوزراء العراقي أن "مواقفنا السياسية والإنسانية من العدوان على أهلنا في لبنان أو في فلسطين، هي مواقف مبدئية لا تخضع للمزايدات".

وتمارس واشنطن ضغوطا متزايدة على الحكومة العراقية من أجل نزع سلاح الفصائل المسلحة. وتسعى كذلك إلى إضعاف نفوذ إيران في العراق من خلال فرض عقوبات على كيانات عراقية مرتبطة بالفصائل المسلحة وكذلك تقويض قدرة إيران على التهرب من العقوبات.

