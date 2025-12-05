الجمعة 05 ديسمبر 2025
ثقافة وفنون

زوار من تخصصات وأجيال مختلفة في رحاب متحف نجيب محفوظ

متحف نجيب محفوظ،
متحف نجيب محفوظ، فيتو
فى إطار مبادرة "فرحانين بالمتحف الكبير.. ولسه متاحف مصر كتير"، التي أطلقتها وزارة الثقافة المصرية، زار متحف ومركز إبداع نجيب محفوظ بتكية محمد أبو الدهب، التابع لقطاع صندوق التنمية الثقافية برئاسة المعماري حمدي السطوحي، صباح اليوم الجمعة "5 ديسمبر"، عددا كبيرا من المواطنين الذين استجابوا لمبادرة وزارة الثقافة، ينتمون لفئات وأجيال مختلفة، من بينهم طلاب فى مراحل جامعية مختلفة، وتلاميذ فى مراحل الإبتدائية والإعدادية والثانوية، بالإضافة إلى مجموعة من أصحاب المهن المتنوعة.

وقد استموا لشرح تفصيلى عن  تاريخ المتحف ونشأته وحاضره من الكاتب الصحفى طارق الطاهر المشرف على المتحف حيث تحدث عن بداية المشروع بفكرة أطلقها  مجموعة من المثقفين عقب رحيل نجيب محفوظ "أغسطس 2006" بضرورة تخصيص متحف يروى تاريخ ومسيرة وسيرة نجيب محفوظ، وقد استجاب لهم الفنان فاروق حسنى وزير الثقافة فى ذلك الوقت،  وتم تخصيص تكية محمد أبوالدهب بمنطقة الازهر لتكون "متحف ومركز إبداع نجيب محفوظ" ليفتح فى عام 2019.

ولم يكتف زوار المتحف بالإطلاع  على مقتنياته والتعرف عن قرب على سيرة نجيب محفوظ، من خلال شهادات  التقدير  التى حصل عليها ومكتبته الشخصية وكذلك المكتبة العامة  الموجودة  فى الدور الأرضى ومكتبة الطفل، بل دار حوار بينهم وبين المشرف على المتحف، حول أعمال نجيب محفوظ، لا سيما روايته "أولاد حارتنا" وقدم لهم رؤية صاحب نوبل لهذه الرواية، من خلال حواراته حولها، كما توقف زوار المتحف عند الصور الفوتوغرافية التى تجمع محفوظ بعدد الأدباء والمثقفين من أجيال مختلفة. 

كما تطرق المشرف على المتحف إلى فلسفة الأنشطة والفعاليات  والورش المختلفة التى ينظمها المتحف بشكل دورى، داعيًا الزوار إلى المشاركة فى هذه الفعاليات. 

من جانب آخر، شرح الكاتب الصحفى طارق الطاهر فلسفة مبادرة وزارة الثقافة  الخاصة بفتح المتاحف بالمجان طوال شهر ديسمبر، موضحًا أن المبادرة تهدف إلى لفت الأنظار إلى المتاحف وما تحتويه من كنوز , وما تضمنه من مقتنيات تروى تاريخ هذا الوطن.

