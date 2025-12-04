الخميس 04 ديسمبر 2025
صحة الغربية تعلن بدء التشغيل التجريبي لعدد من وحدات طب الأسرة بزفتى

أعلنت مديرية الشئون الصحية بمحافظة الغربية بدء التشغيل التجريبي لعدد من وحدات طب الأسرة بقري مركز زفتي وذلك في إطار تنفيذ المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية لتطوير الريف المصري والإرتقاء بالخدمات الصحية المقدمة للمواطنين.

في جولة مفاجئة، محافظ الغربية يوجه رئيس مدينة المحلة بتكثيف أعمال النظافة ورفع الإشغالات

افتتاح وحدة مناظير الجهاز الهضمي والكبد بمستشفى حميات طنطا

جاء ذلك بتوجيهات الدكتور خالد عبد الغفار نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة واللواء أشرف الجندي محافظ الغربية.

افتتاح وحدة مناظير الجهاز الهضمي والكبد بمستشفى حميات طنطا

رئيس جامعة طنطا: دعم كبير للمشروعات الفائزة بالمبادرة الرئاسية "تحالف وتنمية"

في جولة مفاجئة، محافظ الغربية يوجه رئيس مدينة المحلة بتكثيف أعمال النظافة ورفع الإشغالات

الأمن يلقي القبض على شاب حاول "خنق" صديقه في طنطا

تشكيل مباراة قطر وسوريا في كأس العرب

انخفاض 5 أنواع، أسعار الجبن اليوم في الأسواق

مقتل ياسر أبو شباب زعيم المليشيات المتعاونة مع إسرائيل في قطاع غزة

انخفاض أسعار البيض اليوم الخميس في بورصة الدواجن

محافظ القاهرة يفوز بجائزة التميز الحكومي العربي كأفضل محافظ على مستوى الدول العربية

دار الإفتاء: البِشْعَة ممارسة محرمة شرعا ومُنافية لمقاصد الشريعة

كأس العرب، منتخب تونس يتقدم على فلسطين 0/1 في الشوط الأول (فيديو)

قائمة سيدات سلة الأهلي لبطولة إفريقيا للأندية

انخفاض 5 أنواع، أسعار الجبن اليوم في الأسواق

انخفاض أسعار البيض اليوم الخميس في بورصة الدواجن

آخر تطورات سعر الجنيه السوداني مقابل الدولار اليوم الخميس

تراجع طفيف في سعر صرف الليرة مقابل الدولار اليوم الخميس بمنتصف التعاملات

أغلى 10 لاعبين في كأس العرب (إنفوجراف)

تاريخ جامع السفاحية في حلب، وهذا سر التسمية

دار الإفتاء: البِشْعَة ممارسة محرمة شرعا ومُنافية لمقاصد الشريعة

الإفتاء توضح أولوية القضاء بين الفوائت والسنن الراتبة ومطلق النوافل

