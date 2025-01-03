قادرون باختلاف، القليوبية تحتفل باليوم العالمي لذوي الهمم

نظم فرع التأمين الصحي بمحافظة القليوبية فعاليات احتفالية اليوم العالمي لذوي الهمم، تحت شعار "قادرون باختلاف - لينا مكان"، في إطار اهتمام الدولة المصرية بدعم وتمكين أصحاب القدرات الخاصة.

أقيمت الفعاليات برعاية المهندس أيمن عطية، محافظ القليوبية، والدكتور أحمد مصطفى، رئيس الهيئة العامة للتأمين الصحي، وتهدف إلى تعزيز حقوق الأشخاص ذوي الهمم، ورفع الوعي المجتمعي بقضاياهم، فضلًا عن التأكيد على أهمية دمجهم في المجتمع وتوفير بيئة داعمة تضمن لهم حياة كريمة.

حضر الدكتور سيد جلال، مدير فرع التأمين الصحي بالقليوبية، ورش عمل ومعارض فنية قدمها أطفال ذوو الهمم، حيث أشاد بالإبداعات والابتكارات التي تعكس مواهبهم المتميزة.

أعرب عن تقديره للجهود المبذولة لرعاية هذه الفئة، مؤكدًا أن أصحاب القدرات الخاصة أثبتوا قدرتهم على تحدي الصعوبات وتحقيق إنجازات غير مسبوقة في مختلف المجالات.

أضاف مدير الفرع، أن هذه الاحتفالية تعد تكريمًا لإسهامات ذوي الهمم في المجتمع، وتسليط الضوء على دورهم المتنامي في بناء مستقبل الوطن.

مدير فرع التأمين الصحي بالقليوبية،تنمية مهارات ذوي الهمم

أكد حرص فرع التأمين الصحي على تقديم الرعاية والدعم لأبنائه من ذوي القدرات الخاصة، من خلال برامج تدريبية وأنشطة اجتماعية وترفيهية تهدف إلى تنمية مهاراتهم وتعزيز مشاركتهم المجتمعية.

وأشار إلي التزام الفرع بتوجيهات القيادة السياسية، بتوحيد جهود مؤسسات الدولة المختلفة لتقديم الدعم والرعاية لذوي الهمم وأصحاب القدرات الخاصة.

لفت الدكتور سيد جلال مدير فرع التأمين الصحي بـالقليوبية، إلى الدور المحوري الذي تلعبه التشريعات والقوانين، مثل قانون رقم 10 لسنة 2018، في ضمان حقوق ذوي الهمم وتعزيز مشاركتهم السياسية والمجتمعية.

تضمنت الاحتفالية فقرات توعوية، عروضًا فنية واستعراضية، وورش عمل، إلى جانب معرض للأعمال الفنية التي أبدعها أصحاب الهمم، كما تم خلال الفعاليات تكريم عدد من المتميزين تقديرًا لإنجازاتهم.

أقيمت الفعاليات بالتنسيق مع مديرية التربية والتعليم ومركز الدعم النفسي، تحت إشراف أحمد إسماعيل، رئيس مجلس إدارة مدرسة Nile Sons International School، والدكتورة غادة الصادي، مدير المنطقة الطبية الثالثة، والدكتورة هاجر محمد، مسئولة الصحة المدرسية والتثقيف الصحي، والدكتورة توليب أحمد، مدير عيادة العبور.

يُذكر أن اليوم العالمي لذوي الهمم يُحتفل به سنويًا في 3 ديسمبر، ويخصص لزيادة الوعي بحقوق هذه الفئة وتعزيز دمجهم في المجتمع، وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي قد أعلن عام 2018 عامًا لأصحاب الهمم، تأكيدًا على التزام الدولة بدعمهم وتمكينهم.

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