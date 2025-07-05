هل تحويلات الإنترنت البنكي مجانية في بنك فيصل؟

يبحث العديد من عملاء بنك فيصل عن إجابة للتساؤل حول تقديم خدمات التحويلات في الإنترنت البنكي مقابل رسوم أو مجانا للعملاء.

وقال مسئولو بنك فيصل إن التحويلات من خلال خدمة الإنترنت البنكي مجانية، وكذلك قيمة الاشتراك السنوى لخدمة الإنترنت والموبايل البنكي.

وكشف بنك فيصل عن إجراءات الاشتراك فى خدمات مصرفية عبر الإنترنت لعملائه، وكذلك الخدمات التي يمكن تقديمها للعملاء من خلال الإنترنت.

وتشمل خطوات الاشتراك في الخدمة التالي:

١- يقدم طلب الاشتراك إلى أي فرع خاص بالبنك داخل الجمهورية.

٢- أو بطباعة طلب الاشتراك والتعليمات من خلال تلك الصفحة والتوقيع عليهما وإرسالهما بالبريد للفرع.

٣- التأكد من صحة البيانات وعنوان المراسلة حتى يتسنى لهم إرسال (اسم المستخدم، وكلمة المرور) إليكم.

٤- يجب تغيير كلمة السر فور تسلمك لها.

وتشمل طلبات الاشتراك والشروط والأحكام لهذه الخدمة ما يلي:

أولا.. خدمات مصرفية عبر الإنترنت تتيح لكم لحظيًّا الخدمات التالية:

الاستعلام عن رصيد الحساب.

الاستعلام عن شهادات الادخار.

التحويل بين حسابات العميل.

التحويل إلى حساب آخر داخل البنك.

الاستعلام عن أسعار العملات الأجنبية.

الاستعلام عن الشيكات.

الاستعلام عن وثائق صناديق الاستثمار.

الاستعلام عن حركة تعاملات الحساب لفترة.

الاستعلام عن كشف حركة الحساب ربع سنوي.

التعليمات والخدمات المصرفية

ثانيًا: التعليمات والخدمات المصرفية التي يمكن الحصول عليها من خلال الموقع: استمارات وطلبات

طلب شراء شهادات ادخار (ثلاثية - رباعية - خماسية - سباعية).

طلب شراء وثائق صناديق الاستثمار.

طلب استرداد وثائق صناديق الاستثمار.

طلب إصدار دفتر شيكات.

التحويل إلى حساب آخر خارج البنك.

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