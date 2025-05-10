السبت 10 مايو 2025
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اقتصاد

هل يوجد رسوم في استخدام خدمة الأون لاين من بنك فيصل؟

بنك فيصل الإسلامي،
بنك فيصل الإسلامي، فيتو

يبحث العديد من عملاء بنك فيصل عن الرسوم والمصاريف في حالة استخدام خدمات فيصل أون لاين.

وقال مسؤولو بنك فيصل إن التحويلات من خلال خدمة الإنترنت البنكي مجانًا. 


وكذلك قيمة الاشتراك السنوى لخدمة الإنترنت والموبايل البنكي مجانًا.

وكشف بنك فيصل عن إجراءات الاشتراك فى خدمات مصرفية عبر الإنترنت لعملائه، وكذلك الخدمات التي يمكن تقديمها للعملاء من خلال الإنترنت.

وتشمل خطوات الاشتراك في الخدمة التالي:

١- يقدم طلب الاشتراك إلى أي فرع خاص بالبنك داخل الجمهورية.

٢- أو بطباعة طلب الاشتراك والتعليمات من خلال تلك الصفحة والتوقيع عليهما وإرسالهما بالبريد للفرع.
 

٣- التأكد من صحة البيانات وعنوان المراسلة حتى يتسنى لهم إرسال (اسم المستخدم، وكلمة المرور) إليكم.


تغيير كلمة السر

٤- يجب تغيير كلمة السر فور تسلمك لها.

وتشمل طلبات الاشتراك والشروط والأحكام لهذه الخدمة ما يلي: 

أولا.. خدمات مصرفية عبر الإنترنت تتيح لكم لحظيًّا الخدمات التالية:

الاستعلام عن رصيد الحساب.

الاستعلام عن شهادات الادخار.

التحويل بين حسابات العميل.

التحويل إلى حساب آخر داخل البنك.

الاستعلام عن أسعار العملات الأجنبية.

الاستعلام عن الشيكات.

الاستعلام عن وثائق صناديق الاستثمار.

الاستعلام عن حركة تعاملات الحساب لفترة.

الاستعلام عن كشف حركة الحساب ربع سنوي.

 

التعليمات والخدمات المصرفية

ثانيًا.. التعليمات والخدمات المصرفية التي يمكن الحصول عليها من خلال الموقع: استمارات وطلبات

طلب شراء شهادات ادخار (ثلاثية - رباعية - خماسية - سباعية).

طلب شراء وثائق صناديق الاستثمار.

طلب استرداد وثائق صناديق الاستثمار.

طلب إصدار دفتر شيكات.

التحويل إلى حساب آخر خارج البنك.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

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