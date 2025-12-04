فان دايك يعلق على استبعاد محمد صلاح من تشكيل ليفربول الأساسي

18 حجم الخط

أكد قلب الدفاع الدولي الهولندي فيرجيل فان دايك أنه لا أحد يملك رصيدا غير محدود، في إطار تعليقه على استبعاد زميله محمد صلاح عن التشكيلة الأساسية لفريق ليفربول في مباراتيه الأخيرتين في الدوري الإنجليزي الممتاز.

محمد صلاح خارج تشكيل ليفربول الأساسي في آخر مباراتين لأول مرة

وجلس محمد صلاح على مقاعد البدلاء من دون أن يشارك في الفوز على وست هام 2-0 خلال عطلة نهاية الأسبوع المنصرم، ثم بدأ مباراة أمس الثلاثاء ضد سندرلاند خارج التشكيلة الأساسية قبل أن يدخل في الشوط الثاني من دون أن يحدث فارقا في لقاء انتهى بتعادل شاق في أنفيلد 1-1.

وهذه المرة الأولى خلال مسيرته مع ليفربول التي لا يبدأ فيها صلاح أساسيا في مباراتين تواليا في الدوري الممتاز.

وسجل صلاح أربعة أهداف فقط في الدوري الممتاز لفريق المدرب الهولندي أرني سلوت الذي يعاني جدا في حملة الدفاع عن لقبه، مقارنة بـ 29 هدفا الموسم الماضي.

فان دايك يكشف رأيه في خروج محمد صلاح من تشكيل ليفربول الأساسي

وسُئل قائد ليفربول فان دايك بعد مباراة سندرلاند عما إذا كان استبعاد صلاح يحمل رسالة لغرفة الملابس، فأجاب "الحال دائما هكذا. لا تملك (كلاعب) رصيدا غير محدود، الجميع يجب أن يقدم الأداء المطلوب، مو (صلاح) كان يفعل ذلك، لكن المدرب اتخذ هذا القرار في آخر مباراتين، نحن جميعا نريد الأفضل للنادي".

وتابع "أنا متأكد تماما من أن مو سيظل جزءا كبيرا مما نحاول تحقيقه لأنه لاعب مذهل وأثبت ذلك باستمرار".

وأشاد فان دايك بلاعب الوسط الألماني فلوريان فيرتس الذي اعتقد أنه افتتح رصيده مع "الحمر" بإدراكه التعادل في الدقيقة 81، إلا أن الهدف احتسب في النهاية لصالح الفرنسي نوردي موكييلي بالخطأ في مرمى فريقه الذي كان قريبا جدا من حسم النقاط الثلاث لولا تدخل البديل الإيطالي فيديريكو كييزا لإبعاد الكرة قبل دخوله المرمى في الوقت بدلا من الضائع.

