الخميس 04 ديسمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

فان دايك يعلق على استبعاد محمد صلاح من تشكيل ليفربول الأساسي

محمد صلاح
محمد صلاح
18 حجم الخط

أكد قلب الدفاع الدولي الهولندي فيرجيل فان دايك أنه لا أحد يملك رصيدا غير محدود، في إطار تعليقه على استبعاد زميله محمد صلاح عن التشكيلة الأساسية لفريق ليفربول في مباراتيه الأخيرتين في الدوري الإنجليزي الممتاز.

محمد صلاح خارج تشكيل ليفربول الأساسي في آخر مباراتين لأول مرة

وجلس محمد صلاح على مقاعد البدلاء من دون أن يشارك في الفوز على وست هام 2-0 خلال عطلة نهاية الأسبوع المنصرم، ثم بدأ مباراة أمس الثلاثاء ضد سندرلاند خارج التشكيلة الأساسية قبل أن يدخل في الشوط الثاني من دون أن يحدث فارقا في لقاء انتهى بتعادل شاق في أنفيلد 1-1.

وهذه المرة الأولى خلال مسيرته مع ليفربول التي لا يبدأ فيها صلاح أساسيا في مباراتين تواليا في الدوري الممتاز.

وسجل صلاح أربعة أهداف فقط في الدوري الممتاز لفريق المدرب الهولندي أرني سلوت الذي يعاني جدا في حملة الدفاع عن لقبه، مقارنة بـ 29 هدفا الموسم الماضي.

فان دايك يكشف رأيه في خروج محمد صلاح من تشكيل ليفربول الأساسي

وسُئل قائد ليفربول فان دايك بعد مباراة سندرلاند عما إذا كان استبعاد صلاح يحمل رسالة لغرفة الملابس، فأجاب "الحال دائما هكذا. لا تملك (كلاعب) رصيدا غير محدود، الجميع يجب أن يقدم الأداء المطلوب، مو (صلاح) كان يفعل ذلك، لكن المدرب اتخذ هذا القرار في آخر مباراتين، نحن جميعا نريد الأفضل للنادي".

وتابع "أنا متأكد تماما من أن مو سيظل جزءا كبيرا مما نحاول تحقيقه لأنه لاعب مذهل وأثبت ذلك باستمرار".

وأشاد فان دايك بلاعب الوسط الألماني فلوريان فيرتس الذي اعتقد أنه افتتح رصيده مع "الحمر" بإدراكه التعادل في الدقيقة 81، إلا أن الهدف احتسب في النهاية لصالح الفرنسي نوردي موكييلي بالخطأ في مرمى فريقه الذي كان قريبا جدا من حسم النقاط الثلاث لولا تدخل البديل الإيطالي فيديريكو كييزا لإبعاد الكرة قبل دخوله المرمى في الوقت بدلا من الضائع.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

محمد صلاح ليفربول فان دايك آرني سلوت الدوري الانجليزي

مواد متعلقة

تقارير تكشف آخر فرصة لآرني سلوت مع ليفربول

سقوط تشيلسي وتعثر ليفربول، نتائج مباريات الأربعاء في الدوري الإنجليزي

ملك رجل أعمال مصري، تقارير تكشف وجهة مفاجئة لـ محمد صلاح حال رحيله عن ليفربول

نجم ليفربول يكشف الشروط والتوقيت المناسب لرحيل آرني سلوت

الأكثر قراءة

كأس العرب، منتخب تونس يتقدم على فلسطين 0/1 في الشوط الأول (فيديو)

انخفاض أسعار البيض اليوم الخميس في بورصة الدواجن

مقتل ياسر أبو شباب زعيم المليشيات المتعاونة مع إسرائيل في قطاع غزة

ميسي يثير الجدل بشأن مشاركته في كأس العالم 2026

بعد إكراه فتاة عليها، الأزهر للفتوى: اللجوء للبشعة عادة جاهلية وجريمة دينية وإنسانية

تشكيل مباراة فلسطين ضد تونس في كأس العرب

"التجلي الأعظم" يفوز بالجائزة الأولى في مؤتمر "الشرق الأوسط للاند سكيب" بأبوظبي

محافظ القاهرة يفوز بجائزة التميز الحكومي العربي كأفضل محافظ على مستوى الدول العربية

خدمات

المزيد

انخفاض أسعار البيض اليوم الخميس في بورصة الدواجن

آخر تطورات سعر الجنيه السوداني مقابل الدولار اليوم الخميس

تراجع طفيف في سعر صرف الليرة مقابل الدولار اليوم الخميس بمنتصف التعاملات

أسعار الذهب في الكويت اليوم الخميس

المزيد

انفوجراف

الجوائز الفردية في كأس العالم للناشئين 2025 (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

الإفتاء توضح أولوية القضاء بين الفوائت والسنن الراتبة ومطلق النوافل

بعد إكراه فتاة عليها، الأزهر للفتوى: اللجوء للبشعة عادة جاهلية وجريمة دينية وإنسانية

دعاء ليلة ثاني جمعة من جمادى الآخرة، لا تفوته

المزيد
الجريدة الرسمية
ads