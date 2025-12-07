18 حجم الخط

مسجد الشيخين أو العدوة بـالمدينة المنورة هو أحد المساجد التاريخية في مكة المكرمة، وهو أحد المساجد التي صلى فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو المسجد الذي توقف فيه الرسول صلى الله عليه وسلم أثناء خروجه لـغزوة أحد.

وخلال السطور القادمة نستعرض معكم معلومات عن مسجد الشيخين أو العدوة بالمدينة المنورة وأسماؤه وفضله.

أسماؤه وسبب التسمية

يقال له: مسجد الشيخين لوقوعه في موضع أطم الشيخين، ويقال له: مسجد العدوة، ويعرف أيضًا بمسجد البدائع، كما ورد في حديث أم سلمة رضي الله عنها، وهو اسم على حق لأنه مسجد بديع بالفعل ويطلق عليه اسم مسجد العدوة، وذلك لأنه يقع على عدوة الطريق، كما يسمي بـ"الدرع" حيث خلع فيه الرسول صلى الله عليه وسلم درعه أو درعيه التي كان يرتديها للحرب، وكان فيه معسكره ليلة خرج لقتال المشركين، حيث صلى بداخله العصر والمغرب والعشاء، وبات ثم صلى الصبح واتجه لجبل أحد.

‏‎وبحسب وكالة الأنباء السعودية "واس"، يقع "مسجد الدرع" بين المدينة وبين جبل أحد على الطريق الشرقي مع الحرة، وبالقرب من "مسجد بني حارثة أو مسجد المستراح أو مسجد بني حارثة" الذي استراح فيه الرسول، صلى الله عليه وآله وسلم، أثناء عودته من غزوة أحد.

فضله

توقف بموقعه سيد الخلق، صلى الله عليه وسلم، بعد أن نكص المنافقون، وبه قام، صلى الله عليه وسلم، بخمسة أشياء: خلع الدرع وبات تلك الليلة في هذا المكان، وصلى فيه خمس صلوات آخرها الفجر ورد الصغار مثل ابن عمر وأبو سعيد، روى البخاري، من حديث ابن عمر رضي الله عنهما: عُرِضتُ على رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم يَومَ أُحُدٍ وأنا ابنُ أربَعَ عَشْرةَ، فلم يُجِزْني. ولبس الدرع. والمبنى قديم، وورد ذكره في كتب الرحلات، وقد جدد بناء المسجد منذ أمد قريب، وتقام فيه الصلوات الخمس، وقد ورد في رواية عند ابن شبة، عن أم سلمة رضي الله عنها: أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في مسجد البدائع بشواء فأكله، ثم بات حتى غدا إِلى أحد.

وعلى امتداد التاريخ الإسلامي، طالت الرعاية المسجد وصولًا للعهد السعودي، حيث تمت أعمال الترميم والتجديد الكامل لبناء المسجد.

