رئيس مدينة السنطة بالغربية تقود حملة مكبرة لرفع الإشغالات والتعديات بالشوارع

قادت الدكتورة منى صالح رئيس مركز ومدينة السنطة في محافظة الغربية، حملة موسعة لرفع الإشغالات وإزالة التعديات بشارع بورسعيد وسط متابعة ميدانية مكثفة من الأجهزة التنفيذية.

رفع الإشغالات لتسهيل حركة المواطنين

وشهدت الحملة رفع جميع الإشغالات من الأرصفة ومداخل الشوارع الجانبية بمدينة السنطة بما يسهم في تسهيل حركة المواطنين وتحسين السيولة المرورية.

إزالة التعديات وفتح الطريق أمام السيارات

كما تم إزالة التعديات بالكامل وفتح الطريق أمام السيارات والمارة مع اتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين دون أي تهاون.

وأكدت رئيس مدينة السنطة على استمرار المتابعة اليومية لضمان عدم عودة أي مظاهر للعشوائية مرة أخرى مشددة على أن الانضباط والحفاظ على الشكل الحضاري للشارع خطوط حمراء لن يتم السماح بتجاوزها.

تحقيق الانضباط بشوارع السنطة

وتأتي هذه الجهود في إطار خطة مركز ومدينة السنطة لفرض النظام وتحقيق الانضباط داخل الشوارع الرئيسية بما يضمن بيئة آمنة ومنظمة للمواطنين.

متابعة ميدانية للمركز التكنولوجي لخدمة المواطنين

وقامت رئيس المدينة بجولة تفقدية داخل المركز التكنولوجي لخدمة المواطنين لمتابعة سير العمل والاطمئنان على أداء العاملين وجودة الخدمات المقدمة.

وخلال المتابعة قامت بمراجعة آليات استقبال المواطنين وإنهاء طلباتهم بسهولة ويسر ومتابعة تطبيق الإجراءات الخاصة بقانون التصالح في مخالفات البناء والتأكد من سرعة الفحص ودقة مراجعة الملفات والتأكد من التزام العاملين بالضوابط المنظمة للعمل وتحسين الدورة المستندية لتقليل الوقت والجهد على المواطنين.

الاستماع إلى شكاوى المواطنين

ووجهت رئيس المدينة بالاستماع إلى شكاوى واستفسارات المواطنين والعمل على حلها فورا داخل المركز.

وأكدت رئيس المدينة استمرار المتابعة اليومية للمركز التكنولوجي لضمان تقديم خدمة حضارية وسريعة تليق بأهالي مركز ومدينة السنطة تنفيذا لتوجيهات القيادة التنفيذية والالتزام التام بالقانون.

