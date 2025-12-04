محافظة الإسكندرية تبدأ خطة موسعة لإزالة الإشغالات وتنظيم المقاهي والكافتيريات بجميع الأحياء

18 حجم الخط

أطلقت الأجهزة التنفيذية بمحافظة الإسكندرية، اليوم، أولى الحملات المكبرة بمنطقة محطة الرمل بنطاق حي وسط، وذلك في إطار توجيهات الفريق أحمد خالد حسن سعيد محافظ الإسكندرية، وتنفيذًا لاستراتيجية المحافظة لفرض الانضباط بالشارع السكندري وضبط وتنظيم الإشغالات المتكررة للمقاهي والكافتيريات بجميع الأحياء.

وأسفرت الحملة عن إزالة كافة الإشغالات والتعديات التي استحوذت على الأرصفة ومسارات المشاة، بما يعيد الانضباط للمكان ويُحسّن الحركة المرورية والمظهر الحضاري للمنطقة.

كما تم مصادرة الأدوات والمعدات المخالفة التي كانت تعيق الحركة، مع اتخاذ الإجراءات القانونية الفورية ضد المنشآت غير الملتزمة.

وأكدت المحافظة أنه بعد تطبيق الغرامات المقررة وتوجيه الإنذارات القانونية، سيتم توقيع الغلق الإداري لمدة تصل إلى ١٥ يومًا في حال تكرار المخالفات، فضلًا عن توقيع الغرامات المالية المنصوص عليها في اللوائح المنظمة.

ومن جانبه، شدّد الفريق أحمد خالد حسن سعيد محافظ الإسكندرية على أن المحافظة لن تتهاون مع أي شكل من أشكال التعديات على الأرصفة أو الطريق العام، مؤكدًا أن هذه الحملات تأتي ضمن خطة شاملة تشمل جميع أحياء المحافظة لإعادة الانضباط ومراعاة حق المواطنين في بيئة حضارية ومنظمة.

وأشار المحافظ إلى أن الأجهزة التنفيذية مستمرة في المتابعة اليومية ورصد أي مخالفات جديدة، مؤكدًا تطبيق القانون بكل حزم ومن دون استثناء لضمان عدم عودة الإشغالات مرة أخرى.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.