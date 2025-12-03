الأربعاء 03 ديسمبر 2025
محافظات

محافظ الإسكندرية يؤكد دعم الدولة لتمكين ذوي الهمم وفق رؤية مصر 2030

يحتفل العالم باليوم الدولي للأشخاص ذوي الإعاقة، الذي يقام في الثالث من ديسمبر من كل عام تعزيزًا لحقوقهم ودعم اندماجهم الكامل في المجتمع.

"احترامي لنفسي دفعني لاتخاذ القرار".. أحمد مرتضى منصور يعلن انسحابه من سباق انتخابات مجلس النواب

وزير المالية يعلن تفاصيل الحزمة الثانية للتسهيلات الضريبية

 

وأكد الفريق أحمد خالد حسن سعيد، محافظ الإسكندرية، أن الدولة المصرية برعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي تولي اهتمامًا كبيرًا بذوي الهمم، وتعمل وفق رؤية مصر 2030 على تمكينهم في التعليم والصحة والعمل والخدمات المجتمعية.

وأشار المحافظ إلى ريادة الإسكندرية في هذا المجال، لاسيما بعد تخصيص أول شاطئ لذوي الهمم في مصر، بجانب استمرار تنفيذ برامج الدمج المجتمعي ودعم الأنشطة الرياضية والثقافية والتوسع في خدمات الدمج التعليمي.

وأكد أن هذا اليوم يمثل فرصة لتعزيز الوعي بحقوق ذوي الهمم وتجديد الالتزام بتهيئة بيئة داعمة تضمن مشاركتهم الفعّالة في تنمية المجتمع، وبناء مجتمع شامل ومستدام.

