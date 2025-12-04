الخميس 04 ديسمبر 2025
رياضة

كاف يحدد موعد الأدوار التمهيدية لتصفيات كأس أمم إفريقيا 2027

كاف
كاف
 حدد الاتحاد الأفريقي لكرة القدم - كاف، موعد مباريات الدور التمهيدي لتصفيات كأس الأمم الأفريقية 2027، في الفترة من 23 إلى 31 مارس 2026.

كما وجه الكاف الدعوة للاتحادات الأعضاء لتأكيد مشاركتها في تصفيات كأس أمم أفريقيا 2027، قبل 31 ديسمبر 2025، مع بدء الاستعدادات لدورة كأس الأمم الأفريقية القادمة في المغرب.

وتجرى مباريات كأس أمم أفريقيا 2025 في المغرب خلال الفترة من 21 ديسمبر وحتى 18 يناير القادمين.

فيفا يعلن موعد انضمام اللاعبين للمنتخبات قبل أمم أفريقيا

قال الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا” إن الأندية الأوروبية ستستفيد من أسبوع إضافي، حتى 15 ديسمبر، قبل أن تكون ملزمة بتحرير لاعبيها المشاركين في كأس أمم أفريقيا  المقررة في المغرب هذا الشهر.

وأضاف  فيفا في بيان له أنه "تماشيًا مع النهج المعتمد في كأس العالم 2022، ستُخفض فترة الإتاحة بمقدار سبعة أيام وتبدأ يوم الإثنين 15 ديسمبر 2025".

وأوضح البيان أن مكتب مجلس الاتحاد اتخذ هذا القرار بعد "مشاورات مثمرة" بهدف "تقليل التداعيات" على الأندية والمنتخبات.

وتابع  فيفا: "كما تقرر تشجيع الاتحادات الأعضاء المشاركة في كأس أمم إفريقيا 2025 والأندية التي تحرر لاعبين على الدخول في مناقشات ثنائية بنية حسنة من أجل إيجاد حلول فردية مناسبة".

وفي حال استمرار النزاع بعد هذه المناقشات، أشار فيفا إلى أنه "سيقوم بالوساطة بين الطرفين وتطبق توجيهات تراعي ظروف كل حالة".

