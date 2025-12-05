شروط الحصول على تصريح سفر "أون لاين" والأوراق المطلوبة

18 حجم الخط

تستعرض فيتو لقرائها، خلال السطور التالية، خطوات استخراج تصريح السفر إلكترونيًّا، والمستندات المطلوبة.

شروط الحصول على تصريح سفر الإلكتروني

أن يكون لدى المتقدم لاستخراج على تصريح سفر عبر الإنترنت

_ بطاقة رقم قومي سارية

_جواز سفر ساري المفعول

_ شهادة أداء الخدمة العسكرية أو الإعفاء النهائي أو الإعفاء المؤقت



الأوراق المطلوبة لاستخراج تصريح السفر أون لاين

لاستخراج تصريح السفر والأوراق المطلوبة إلكترونيا يجب على طالب الخدمة تقديم الأوراق التالية:

- أصل بطاقة الرقم القومي وصورة منها.

- أصل جواز السفر وصور منه.

- شهادة تأدية الخدمة العسكرية أو الإعفاء منها.

- أصل مذكرة السفر.

- توافر تصريح العمل أو الحج في البلد التي تريد السفر إليها.

- أصل تصريح سفر نموذج 14 ونسخة منه.

خطوات استخراج تصريح السفر إلكترونيا

-الدخول على الموقع الرسمي لإدارة التجنيد والتعبئة عبر بوابة وزارة الداخلية

-إنشاء حساب شخصي أو تسجيل الدخول إذا كان يمتلك حسابًا مسبقًا.

- اختيار خدمة "تصاريح السفر" من قائمة الخدمات المتاحة.

_ملء استمارة الطلب الإلكترونية، حيث يقوم المستخدم بإدخال بياناته الأساسية مثل ( الاسم رباعيًا، الرقم القومي، الموقف من التجنيد، وجهة السفر، وسبب استخراج التصريح، سواء كان بغرض الدراسة أو العلاج أو السياحة أو العمل).



_رفع المستندات الداعمة (صورة بطاقة الرقم القومي، صورة من جواز السفر)، وأية أوراق أخرى قد تُطلب بحسب الغرض من السفر.

_سداد الرسوم المقررة إلكترونيًا من خلال وسائل الدفع المعتمدة مثل البطاقات البنكية أو المحافظ الإلكترونية وفور إتمام عملية الدفع، يتلقى المستخدم رسالة تأكيد تفيد تسجيل الطلب بنجاح.



