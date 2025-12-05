الجمعة 05 ديسمبر 2025
اقتصاد

52.7 مليار جنيه قيمة التداول بالبورصة خلال جلسة نهاية الأسبوع

البورصة، فيتو
البورصة، فيتو
بلغ إجمالي قيمة التداول بالبورصة  خلال جلسة نهاية الأسبوع نحو 52.7 مليار جنيه  في حين بلغت كمية التداول نحو 5.019 مليون ورقة منفذة على 142 ألف عملية.


وجاء ذلك مقارنة بإجمالي قيمة تداول قدرها 71.4 مليار جنيه وكمية تداول بلغت 2.957 مليون ورقة منفذة على 147 ألف عملية خلال الجلسة السابقة.


 وقد استحوذت الأسهم على 14.17 % من إجمالى قيمة التداول داخل المقصورة. فى حين مثلت قيمة التداول للسندات /  اذون نحو 83.85 % خلال الجلسة.

 

تعاملات نهاية الأسبوع 

ارتفعت معظم  مؤشرات البورصة بختام تعاملات أمس الخميس آخر جلسات الأسبوع،  وربح رأس المال السوقي 2 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 2.918 تريليون جنيه.

مؤشر “إيجي إكس 30”

 

وارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.38% ليغلق عند مستوى 41499 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.13% ليغلق عند مستوى 50748 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.38% ليغلق عند مستوى 18750 نقطة، فيما هبط  مؤشر الأسهم منخفضة التقلبات السعرية "EGX35-LV" بنسبة 0.08% ليغلق عند مستوى 4516 نقطة.


وصعد مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.27% ليغلق عند مستوى 12646 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 0.27% ليغلق عند مستوى 16585 نقطة، بينما تراجع مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 0.17% ليغلق عند مستوى 4308 نقطة.

 

تعاملات جلسة الأربعاء 

 

ارتفعت مؤشرات البورصة المصرية بختام تعاملات أمس، وربح رأس المال السوقي 31 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 2.916 تريليون جنيه.

وارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 1.76% ليغلق عند مستوى 41342 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 1.14% ليغلق عند مستوى 50684 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 1.76% ليغلق عند مستوى 18679 نقطة، وزاد مؤشر الأسهم منخفضة التقلبات السعرية "EGX35-LV" بنسبة 0.32% ليغلق عند مستوى 4520 نقطة.

 

كما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.41% ليغلق عند مستوى 12431 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 0.48% ليغلق عند مستوى 16540 نقطة، وقفز مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 1.15% ليغلق عند مستوى 4315 نقطة.

