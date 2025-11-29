كيف يساعد عصير الكرز الحامض على النوم بهدوء طوال الليل؟

18 حجم الخط

يحتوي الكرز الحامض على مكونين رئيسيين يساعدان على النوم، وهما “الميلاتونين” وهو الهرمون الذي ينتجه الجسم للمساعدة في تنظيم دورة النوم والاستيقاظ، و"التريبتوفان" وهو حمض أميني يساعد الجسم على إنتاج الميلاتونين والسيروتونين، وكلاهما مهما لتنظيم النوم والمزاج.

كما يعتبر الكرز الحامض مصدر جيد للمغنيسيوم، والذي قد يعزز النوم أيضا.

ويحتوي الكرز الحامض على إنزيمات مختلفة يمكن أن تحافظ على وجود التريبتوفان في الجسم لفترة أطول، وهذا قد يساعد على النوم بشكل أسرع والبقاء نائما لمدة أطول، والكرز الحامض هو النوع الذي يستخدم عادة في الفطائر والمخبوزات، وغالبا ما يوصى باستخدام العصير بدلا من الثمرة نفسها.

فوائد الكرز للنوم

على الرغم من عدم وجود الكثير من الأبحاث القوية والمكثفة حول تأثيرات تناول عصير الكرز الحامض للنوم، إلا أن بعض الدراسات الأولية تعد مبشرة:

وأشارت دراسة صغيرة إلى أن عصير الكرز الحامض يمكن أن يحسن مدة ونوعية النوم، خاصة لدى الأشخاص الذين يعانون من الأرق.

أظهرت دراسة أخرى تحسنا في نوعية النوم بعد تناول عصير الكرز الحامض المركز لمدة أسبوع.

ومع أن هذه النتائج واعدة، فإن حجم هذه الدراسات صغير جدا. لذا، هناك حاجة لمزيد من البحث لمعرفة كيف يعمل عصير الكرز الحامض بالضبط ومدى فعاليته في المساعدة على النوم.

مدى آمان عصير الكرز

يعتبر عصير الكرز الحامض آمن بشكل عام لمعظم الناس وقد يكون جديرا بالمحاولة إذا كان النوم صعب المنال، ولكنه لا يناسب الجميع، فقد يحتاج الشخص إلى تجنبه إذا كان تعاني مما يلي:

مرض السكري أو تراقب كمية السكر التي يتناولها، مع تذكر أن العصير الطبيعي 100% يحتوي على سكريات طبيعية.

يتناول مميعات الدم أو أدوية تتفاعل مع الميلاتونين.

يعاني من مشاكل في الجهاز الهضمي، إذ يمكن لعصير الكرز الحامض أن يزيد من الأعراض لدى بعض الأشخاص.

