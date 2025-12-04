تشكيل مباراة قطر وسوريا في كأس العرب

18 حجم الخط

أعلن الإسباني جولين لوبيتيجي، المدير الفني لـ منتخب قطر، تشكيل فريقه الذي سيخوض مباراة اليوم الخميس، أمام منتخب سوريا، في الجولة الثانية من دور المجموعات ببطولة كأس العرب 2025، على استاد خليفة الدولي.

تشكيل منتخب قطر ضد سوريا

وجاء تشكيل منتخب قطر بقيادة مربه لوبيتيجي:

حراسة المرمى: مشعل برشم.

خط الدفاع: عيسى لاي – همام الأمين – طارق سلمان – عبد العزيز حاتم.

خط الوسط: جاسم جابر – محمد وعد – الهاشمي الحسين.

خط الهجوم: أكرم عفيف – محمد المناعي – إدميلسون جونيور.

ويتواجد على بدلاء منتخب قطر كل من: شهاب الليثي – محمود أبو ندى – لوكاس مينديز – أحمد علاء – محمد مونتاري – خالد علي – أيوب محمد – يوسف أيمن – سلطان البريك – محمد خالد – أحمد فتحي.

تشكيل منتخب سوريا ضد قطر

وجاء تشكيل منتخب سوريا بقيادة مدربه جوزيه لانا:

حراسة المرمى: إلياس هاديجيا

خط الدفاع: أحمد فقا – عبدالله الشامي – عبد الرزاق محمد – زكريا حنان

خط الوسط: محمد عنز – المار إبراهيم – أنطونيو يعقوب – محمود المواس

الهجوم: عمر خريبين – محمد الحلاق.

ويتواجد على بدلاء منتخب سوريا كل من: شاهر الشاكر – مكسيم الصراف – آلان أوسي – خالد كردغلي – أنس دهان – حسن دهان – محمود الأسود – خالد الحجي – سيمون أمين – محمود النايف – محمد صلخدي – ياسين سامية.

استهل المنتخب السوري مشواره في بطولة كأس العرب 2025 المقامة حاليا في قطر، بالفوز على تونس 0/1، فيما تغلب منتخب فلسطين على المنتخب القطري بنفس النتيجة.

