البرهان: جماعة الإخوان سقطت ولن تعود للمشهد السياسي والحل مع الدعم السريع عسكري أولا (فيديو)

أكد الفريق أول عبد الفتاح البرهان، رئيس مجلس السيادة السوداني، أن الشعب السوداني أسقط جماعة الإخوان بثورة شعبية، مشددًا على أن بلاده لن تسمح بعودة التنظيم أو ميليشيا الدعم السريع إلى المشهد السياسي أو العسكري.

البرهان: الشعب السوداني أسقط الإخوان ولن نسمح بعودتهم

وقال البرهان في حوار مع قناة العربية السعودية، جماعة الإخوان تم إسقاطها بثورة شعبية"، والسودان لن يسمح بعودة الجماعة أو ميليشيا الدعم السريع إلى المشهد السياسي أو العسكري، فما نمر به الآن "معركة وجود"، ونخوض حربًا تهدف إلى حماية وحدة السودان واستعادة مؤسسات الدولة من قبضة المتمردين.

ووجه البرهان شكرًا خاصًا لولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، وكذلك للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، معتبرًا أن جهودهما الدبلوماسية تمثل فرصة لدفع مسار السلام فى السودان، وأكد استعداد الخرطوم للتعاطي الإيجابي مع أي مبادرة مشتركة أو إقليمية تسعى لوقف الحرب، بشرط أن تحافظ على سيادة السودان ووحدة أراضيه.

وأكد رئيس مجلس السيادة، أن السودان يرحب بجميع المساعي التي تسعى إلى تحقيق سلام حقيقي وشامل، فى المقابل اعتبر، أن "أي مبادرة أحادية لا يمكن أن تحقق نجاحًا"، موضحًا أن الحل يتطلب توافقًا دوليًا وإقليميًا، إضافة إلى انخراط القوى الوطنية الفاعلة بعيدًا عن الضغوط الخارجية أو المصالح الضيقة.

البرهان يشدد على أن الحل فى السوداني عسكري أولا

وشدد البرهان، على أن الحل في السودان “عسكري أولًا” لحسم التمرد وتثبيت الأمن على الأرض، ثم تأتي بعد ذلك الحلول السياسية والدبلوماسية، وأوضح أن الحرب فُرضت على الجيش السوداني ولم تكن خيارًا، مؤكدًا أن القوات المسلحة "ستمضي فيها حتى النهاية" لحماية الدولة ومنع الانهيار.

وختم البرهان، أن الجيش السوداني يخوض حربًا اضطرارية للدفاع عن وحدة السودان، والقيادة العسكرية لن تتراجع قبل استعادة الأمن وبسط سلطة الدولة على كامل التراب السوداني.

