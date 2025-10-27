بعد سقوط الفاشر، نص كلمة البرهان للشعب السوداني (فيديو)

الفاشر، أكد الفريق أول عبد الفتاح البرهان، رئيس مجلس السيادة السوداني، أنه عقب سيطرة مليشيات الدعم السريع على مدينة الفاشر وارتكاب المجازر، إن القيادة مُصمِّمة على القصاص لشهداء السودان، وتطهير البلاد من المرتزقة.

وأضاف البرهان في كلمته مساء اليوم الإثنين، عازمون على أن نقتص لكل شهدائنا وتطهير البلاد من المرتزقة.

نص كلمة البرهان للشعب السوداني

تحية لكم جميعا، تحية لكم شرفاء السودان أينما كنتم، في البدء نترحم علي أرواح شهدائنا الكرام في كل مكان ونخص هنا الآن شهداء مدينة الفاشر، الفاشر الصمود، الفاشر التي قدمت وقدم أبنائها جميعًا دروس في الوطنية ودروس في الشجاعة في نكران الذات، نسأل الله أن يتقبل شهدائهم ويخزي أعدائهم.

الجميع يتابع ماحدث في الفاشر، القيادة الموجودة هناك بما فيها لجنة الأمن قدروا تقديرات بأنه يجب أن يغادروا المدينة نسبة لما تعرضت له من تدمير ممنهج وقتل ممنهج للمدنيين ورأوا أن يغادروا ووافقناهم علي أن يغادروا المدينة ويذهبوا إلى مكان آمن حتي يجنبوا بقية المواطنين وبقية المدينة الدمار

علي العموم هذه محطة من محطات العمليات العسكرية التي فرضت علينا كشعب سوداني ونحن نقولها دوما ونكررها الشعب السوداني سينتصر والقوات المسلحة السودانية ستنتصر لأنها مسنودة بالشعب ويقاتل معها كل أبناء الشعب السوداني بدأ بالقوات المشتركة وقوات خشن والمستنفرين وجميع من يقاتل في صف القوات المسلحة ونحن نقول أن هذا الشعب سينتصر وأن هذه المعركة ستحسم لصالح الشعب السوداني.

نحن نطمئن أهلنا في كل مكان بأننا عازمون علي أن نقتص لكل شهدائنا، عازمون علي أن نقتص لما حدث لأهلنا في الفاشر، الجرائم التي أرتكبت الآن في الفاشر وارتكبت قبل ذلك في كل بقاع السودان علي مرأى ومسمع من العالم، مخالفات قرارات مجلس الأمن، كل الأعراف الدولية الآن يتم انتهاكها ولا أحد يتحدث عن ذلك ولا أحد يحاسب، نحن كشعب سوداني سنحاسب هؤلاء المجرمين،نحن كسودانيين سنقتص لأهلنا الذين لحق بهم الظلم ولحقتهم هذه اليد الغادرة، اليد العدائية، اليد التي لا تنتمي لهذا الشعب السوداني..

البرهان يوجه تحية للمقاتلين في كل مكان

تحية للمناصرين للقوات المسلحة والمناصرين للشعب السوداني والخزي والعار لكل من يصطف إلي جانب هذه المليشيا، الخزي والعار والهزيمة لهذه المليشيا

نحن نجدد عهدنا مع الشعب السوداني أن القوات المسلحة والقوات المشتركة والمقاومة الشعبية والقوات الأخرى التي تساند هذه القوات قادرة علي أن تحقق النصر تلو النصر، وهذه تجارب خضناها في هذه الحرب مؤخرا أننا نستطيع أن نقلب الطاولة في كل مرة ونستطيع أن نعيد كل أرض دنسها هؤلاء الخونة إلي حضن الوطن، نحن نؤكد أننا قادرون ونؤكد أننا عازمون علي أن نمضي حتي نطهر هذه الأرض من كل دنس ومن كل رجس ونقضي علي هؤلاء المرتزقة القتلة المأجورين

