الخميس 27 نوفمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

خارج الحدود

البرهان: ليس هناك وثيقة أمريكية جديدة تم تقديمها للحكومة السودانية

البرهان، فيتو
البرهان، فيتو
18 حجم الخط

قال رئيس مجلس السيادة السوداني، عبد الفتاح البرهان: ليس هناك وثيقة أمريكية جديدة تم تقديمها للحكومة السودانية.

البرهان: نرحب بمواصلة واشنطن لجهودها لتحقيق السلام بالسودان

وأضاف البرهان: نرحب بمواصلة واشنطن لجهودها لتحقيق السلام بـ السودان.

وفي وقت سابق، قال رئيس مجلس السيادة الانتقالي، إن الورقة التي قدمتها الرباعية عبر  مسعد بولس مستشار الرئيس الأمريكي لشئون الشرق الأوسط وأفريقيا تعتبر أسوأ ورقة يتم تقديمها باعتبار أنها تلغي وجود القوات المسلحة وتطالب بحل جميع الأجهزة الأمنية وتبقى  مليشيا الدعم السريع المتمردة في مناطقها.

البرهان: الورقة التي قدمها مسعد بولس تعتبر أسوأ ورقة يتم تقديمها

وأضاف البرهان خلال اجتماعه مع كبار الضباط بالقوات المسلحة برتبة لواء فما فوق، وعضو مجلس السيادة، أن الوساطة إذا كانت ماضية في هذا المنحى فإننا سنعتبرها وساطة غير محايدة.

البرهان، فيتو 
البرهان، فيتو 

وأوضح البرهان، أن مبعوث الرئيس الأمريكي يتحدث وكأنه يريد أن يفرض علينا بعض الفروض وأضاف "نخشى أن يكون مسعد بولس عقبة في سبيل السلام الذي ينشده كل أهل السودان، أنه يهدد ويقول إن الحكومة تعيق وصول القوافل الإنسانية وقامت باستخدام أسلحة كيميائية.

البرهان: مسعد بولس عقبة في سبيل السلام الذي ينشده كل أهل السودان

وقال البرهان "نحن نقول له أن ورقتك هذه غير مقبولة " مؤكدا على ضرورة تبني خارطة الطريق التي قدمتها حكومة السودان.

وأضاف البرهان "لا أحد في السودان يقبل بوجود هؤلاء المتمردين أو يكونوا جزءًا من أي حل في المستقبل".

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

البرهان السودان مسعد بولس الشرق الأوسط الدعم السريع أمريكا

مواد متعلقة

مناورة ترامب لوقف الحرب في السودان.. بيومي: الولايات المتحدة تمتلك أوراقا عديدة لإنهاء الأزمة.. والجزار: أمريكا قادرة على معاقبة الأطراف الفاعلة

خبير بالشأن الإفريقي يكشف 5 أسباب لإعلان "الدعم السريع" هدنة من طرف واحد

مستشار رئيس الإمارات: لم نساعد الدعم السريع ولا يمكن لجماعة الإخوان تحديد مستقبل السودان

البرهان: ورقة مسعد بولس تنهى وجود الجيش السوداني وتطالب بحل الأجهزة الأمنية

الأكثر قراءة

شوط أول سلبي بين البنك الأهلي وبورفؤاد في كأس مصر

ارتفاع 4 جنيهات في سعر الفراخ اليوم الخميس 27 نوفمبر 2025 (آخر تحديث)

عباقرة ولكن مجهولون، "داود الظاهري" وضع مذهب أهل الظاهر

انخفاض سعر كرتونة البيض اليوم الخميس في بورصة الدواجن

كأس العالم للناشئين، تعادل إيطاليا والبرازيل سلبيا في الشوط الأول

وفاة الفنانة التونسية بشرى محمد بعد صراع مع المرض

تشكيل البنك الأهلي لمواجهة بورفؤاد في دور الـ32 لكأس مصر

سفير الإمارات يزور عادل إمام في منزله (صور)

خدمات

المزيد

أنظمة سداد شقق جنة مصر بالطرح الجديد

انخفاض سعر كرتونة البيض اليوم الخميس في بورصة الدواجن

ارتفاع 4 جنيهات في سعر الفراخ اليوم الخميس 27 نوفمبر 2025 (آخر تحديث)

تعرف على قيمة قرض المعاشات من البنك الأهلي المصري

المزيد

انفوجراف

مصر مستوى ثالث.. تعرف على تصنيف منتخبات كأس العالم 2026 (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

حكاية إبراهيم باشا وحافظ الأسد مع جامع يلبغا بدمشق

دعاء ليلة أول جمعة من جمادى الآخرة، وأذكار من الكتاب والسنة

عباقرة ولكن مجهولون، "داود الظاهري" وضع مذهب أهل الظاهر

المزيد
الجريدة الرسمية
ads