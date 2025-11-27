18 حجم الخط

قال رئيس مجلس السيادة السوداني، عبد الفتاح البرهان: ليس هناك وثيقة أمريكية جديدة تم تقديمها للحكومة السودانية.

البرهان: نرحب بمواصلة واشنطن لجهودها لتحقيق السلام بالسودان

وأضاف البرهان: نرحب بمواصلة واشنطن لجهودها لتحقيق السلام بـ السودان.

وفي وقت سابق، قال رئيس مجلس السيادة الانتقالي، إن الورقة التي قدمتها الرباعية عبر مسعد بولس مستشار الرئيس الأمريكي لشئون الشرق الأوسط وأفريقيا تعتبر أسوأ ورقة يتم تقديمها باعتبار أنها تلغي وجود القوات المسلحة وتطالب بحل جميع الأجهزة الأمنية وتبقى مليشيا الدعم السريع المتمردة في مناطقها.

البرهان: الورقة التي قدمها مسعد بولس تعتبر أسوأ ورقة يتم تقديمها

وأضاف البرهان خلال اجتماعه مع كبار الضباط بالقوات المسلحة برتبة لواء فما فوق، وعضو مجلس السيادة، أن الوساطة إذا كانت ماضية في هذا المنحى فإننا سنعتبرها وساطة غير محايدة.

البرهان، فيتو

وأوضح البرهان، أن مبعوث الرئيس الأمريكي يتحدث وكأنه يريد أن يفرض علينا بعض الفروض وأضاف "نخشى أن يكون مسعد بولس عقبة في سبيل السلام الذي ينشده كل أهل السودان، أنه يهدد ويقول إن الحكومة تعيق وصول القوافل الإنسانية وقامت باستخدام أسلحة كيميائية.

البرهان: مسعد بولس عقبة في سبيل السلام الذي ينشده كل أهل السودان

وقال البرهان "نحن نقول له أن ورقتك هذه غير مقبولة " مؤكدا على ضرورة تبني خارطة الطريق التي قدمتها حكومة السودان.

وأضاف البرهان "لا أحد في السودان يقبل بوجود هؤلاء المتمردين أو يكونوا جزءًا من أي حل في المستقبل".

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.