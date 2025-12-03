الأربعاء 03 ديسمبر 2025
خارج الحدود

مقتل 25 ألف طفل سوداني واغتصاب 45 قاصرا على يد عناصر الدعم السريع بالفاشر

السودان،فيتو
أفادت طبيبة في اللجنة التمهيدية لنقابة الأطباء السودانيين بمقتل 25 ألف طفل منذ اندلاع الحرب، وتعرض 45 قاصرًا للاغتصاب أثناء فرارهم من الفاشر بولاية شمال دارفور.

مقتل 25 ألف طفل سوداني واغتصاب 45 قاصرا بالفاشر

وأوضحت أخصائية الباطنية والأوبئة أديبة إبراهيم السيد بالسودان، في تصريح لإعلام سوداني، أن عدد الأطفال الذين لقوا حتفهم، من حديثي الولادة حتى عمر 16 عامًا، بلغ 25 ألفًا، مشيرة إلى إصابة حوالي 566 طفلًا بإصابات خطيرة.

كما كشفت عن تعرض 45 طفلًا للاعتداء الجنسي والاغتصاب على يد عناصر الدعم السريع خلال رحلة الفرار من الفاشر إلى طويلة. 

وأشارت إلى وصول 800 طفل منفصل عن أسرته من الفاشر إلى طويلة، ويعاني بعضهم من سوء التغذية والصدمات النفسية بسبب مشاهدة الفظائع. 

حالات العنف الجسدي في الفاشر

وتلقت حالات العنف الجسدي العلاج من منظمة "أطباء بلا حدود" في منطقة طويلة.

في سياق متصل، كشفت منظمة العفو الدولية عن تفاصيل صادمة في مخيم زمزم للنازحين على حدود الفاشر بدارفور.

 وأكدت المنظمة أن قوات الدعم السريع قتلت مدنيين عمدًا، واحتجزت رهائن، ونهبت المساجد والمدارس، ودمرت المراكز الطبية.

وأدانت المنظمة بشدة الانتهاكات المروعة، وصنفت هذه الأفعال رسميًا ضمن جرائم الحرب. وطالبت، في تقريرها، بالتحقيق الفوري في هذه الأعمال كجرائم حرب بموجب القانون الدولي.

ودعا نائب المدير التنفيذي لبرنامج الأغذية العالمي، كارل سكاو، إلى بحث جميع السبل المتاحة لمساعدة العالقين في الفاشر بسبب الحرب، واصفًا ما يحدث في السودان بأكبر أزمة إنسانية يعيشها العالم حاليًا.

