هل تنجح التحركات الأمريكية في وقف الحرب بالسودان؟، خبير بالشأن الأفريقى يجيب

أكد الدكتور رمضان قرنى، الخبير في الشأن الأفريقى، أن اجتماع رئيس مجلس السيادة السوداني الفريق عبدالفتاح البرهان بمستشار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، مسعد بولس، في سويسرا، يكشف عن التحرك الأمريكي لإيجاد حل للحرب فى السودان من خلال مناقشة بنود خطة السلام الأمريكية، التي تشمل تسهيل إيصال المساعدات الإنسانية إلى المناطق المتضرّرة، كما ناقش الطرفان مقترحًا أمريكيًا لوقف شامل لإطلاق النار، وضمان وصول المساعدات الإنسانية، إلى جانب إعادة التعاون في ملفات مكافحة الإرهاب والاتجار بالبشر والهجرة غير النظامية.



الدلالات المتعلقة بالموقف الأمريكي من الحرب في السودان

وأوضح رمضان قرنى، فى تصريح لـ"فيتو"، أن اجتماع سويسرا يشير إلى جملة من الدلالات المتعلقة بالموقف الأمريكي من الحرب في السودان بشكل خاص، ومجمل علاقات واشنطن الأفريقية بشكل عام:

• أولا: الانخراط الأمريكي المحدود في قضايا القارة الأفريقية، وانتقاء ملفات وقضايا بعينها تمس الجانب الأمريكي ( المعادن في الكونغو الديمقراطية – التعاون الأمني مع دول الساحل – السودان).

• ثانيا: الرغبة في الانخراط بالملف السوداني، انطلاقًا من دوافع أمنية بحتة، تتعلق بالأمن في منطقة البحر الأحمر والقرن الأفريقي، واستكمال التعاون مع الجيش السوداني في مجال مكافحة الإرهاب.

• ثالثا: يبدو اتجاه واشنطن إلى الانخراط المباشر في الملف السوداني، بالنظر إلى فشل المقاربة الإقليمية ( رباعية واشنطن التي تضم الإمارات ومصر والسعودية) في التوصل إلى حلول توافقية.



تمسك الجيش السوداني بإقصاء ميليشيا الدعم السريع

وواصل قرني حديثه، قائلا: بالرغم من تلك الجهود الأمريكية إلا أنه لا يُتوقع نجاحها بالنظر إلى جملة من الأسباب الجوهرية التي تتعلق بمسار الصراع في السودان:

- تمسك الجيش السوداني بإقصاء ميليشيا الدعم السريع من أي عملية سياسية مستقبلية بالسودان، والمطالبة بتصنيفها جماعة إرهابية.

- حالة الارتباك المؤسسي داخل الإدارة الأمريكية، حيث لم يتم تعيين مبعوث خاص بشأن السودان إلى الآن، واقتصار التحرك على جهود المستشار الرئاسي مسعد بولس.

- اضطلاع الشركاء الأقليميين بأدوار مهمة بشأن الصراع الراهن (مصر وتركيا والسعودية والإمارات وإيران)، بما يحمل طرفي الحرب على الرغبة في عدم خسارة الشركاء الإقليميين.

