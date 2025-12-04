سقوط تشيلسي وتعثر ليفربول، نتائج مباريات الأربعاء في الدوري الإنجليزي

18 حجم الخط

أقيمت الأربعاء، عدد من المباريات القوية ضمن منافسات الجولة الـ14 من الدوري الإنجليزي الممتاز للموسم الحالي 2025/2026.

وجاءت نتائج المباريات كالتالي:

أرسنال (2) - (0) برينتفورد

بيرنلي (0) - (1) كريستال بالاس

برايتون (3) - (4) أستون فيلا

وولفرهامبتون (0) - (1) نوتينجهام فورست

ليدز يونايتد (3) - (1) تشيلسي

ليفربول (1) - (1) سندرلاند

