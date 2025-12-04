الخميس 04 ديسمبر 2025
رياضة

سقوط تشيلسي وتعثر ليفربول، نتائج مباريات الأربعاء في الدوري الإنجليزي

أقيمت الأربعاء، عدد من المباريات القوية ضمن منافسات الجولة الـ14 من الدوري الإنجليزي الممتاز للموسم الحالي 2025/2026.

وجاءت نتائج المباريات كالتالي:

أرسنال (2) - (0) برينتفورد

بيرنلي (0) - (1) كريستال بالاس

برايتون (3) - (4) أستون فيلا

وولفرهامبتون (0) - (1) نوتينجهام فورست

ليدز يونايتد (3) - (1) تشيلسي

ليفربول (1) - (1) سندرلاند

