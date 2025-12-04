بعد التعادل أمام سندرلاند، أرقام كارثية لليفربول بالموسم الجاري

18 حجم الخط

الدوري الإنجليزي، واصل فريق ليفربول نزيف النقاط بعدما اكتفى بالتعادل على أرضه ووسط جماهيره بنتيجة 1-1 أمام سندرلاند، في الجولة الـ14 من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.



أرقام ليفربول خلال الموسم الحالي

حصد 22 نقطة من 42 في الدوري الإنجليزي.

يحتل المركز الثامن في الدوري.

حصل على 9 نقاط من 15 في دوري الأبطال.

وخسر نهائي الدرع الخيرية.

و غادر دور الـ16 في كأس الرابطة.



أهداف مباراة ليفربول وسندرلاند في الدوري الإنجليزي

وشهدت الدقيقة 67 تسجيل سندرلاند هدفه الأول عن طريق شمس الدين طالبي، بعد أن سدد كرة من على حدود منطقة الجزاء ارتطمت بجسد فان دايك واستقرت داخل الشباك.



وعاد ليفربول للتعادل في الدقيقة 81، بعد هدف رائع من فيرتز الذي توغل داخل منطقة الجزاء وتلاعب بدفاع سندرلاند قبل أن يسدد الكرة بقدمه اليسرى في الشباك.



بهذه النتيجة رفع ليفربول رصيده إلى 22 نقطة، وظل في المركز الثامن، فيما رفع سندرلاند رصيده إلى 23 ليحافظ على وجوده في المركز السادس.



جدول ترتيب الدوري الإنجليزي موسم 2025-2026



أرسنال - 33 نقطة

مانشستر سيتي - 28 نقطة

أستون فيلا - 27 نقطة

تشيلسي - 24 نقطة

كريستال بالاس - 23 نقطة

سندرلاند - 23 نقطة

برايتون - 22 نقطة

ليفربول - 22 نقطة

أقيمت أمس الأربعاء، عدد من المباريات القوية ضمن منافسات الجولة الـ14 من الدوري الإنجليزي الممتاز للموسم الحالي 2025 /2026.

وجاءت نتائج المباريات كالتالي:

أرسنال (2) - (0) برينتفورد

بيرنلي (0) - (1) كريستال بالاس

برايتون (3) - (4) أستون فيلا

وولفرهامبتون (0) - (1) نوتينجهام فورست

ليدز يونايتد (3) - (1) تشيلسي

ليفربول (1) - (1) سندرلاند

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.