ملك رجل أعمال مصري، تقارير تكشف وجهة مفاجئة لـ محمد صلاح حال رحيله عن ليفربول

شهدت الساعات الماضية، حالة من الجدل بشأن مصير محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي، وسط أنباء تشير إلى رحيله خلال فترة الانتقالات الصيفية لعام 2026، بعد تراجع مستواه هذا الموسم.

وكشف الصحفي المتخصص بأخبار الكرة الأمريكية، توم بوجارت، أن نادي سان دييجو المملوك لرجل الأعمال المصري محمد منصور قد يكون الوجهة الأقرب لصلاح حال قرر خوض تجربة في أمريكا.

وقال بوجارت عبر قناته على يوتيوب: “في حالة انتقال صلاح إلى الدوري الأمريكي، أشعر بالاطمئنان لأنه سيكون في سان دييجو، النادي مملوك لمصري، وأعتقد أنه سيكون الخيار الأنجح مقارنة بفرق مثل شيكاجو أو ميامي أو لوس أنجلوس، خصوصًا من حيث الإنفاق والقدرة على تقديم عرض مغرٍ”.

وأضاف: "محمد صلاح حصل على عروض مغرية من الشرق الأوسط قبل تجديد عقده مع ليفربول، لكنه قد يجد في سان دييجو فرصة جديدة ومثيرة على الصعيد الرياضي والشخصي."

يذكر أن محمد صلاح مرتبط بعقد مع ليفربول حتى يونيو 2027، ما يجعل أي انتقال محتمل يعتمد على موافقة النادي الإنجليزي ورغبة اللاعب نفسه في خوض تجربة جديدة خارج أوروبا.

محمد صلاح في القائمة النهائية لجائزة جلوب سوكر 2025

من ناحية أخرى، شهدت القوائم النهائية لجوائز جلوب سوكر عام 2025 تواجد الدولي المصري محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي والمغربي أشرف حكيمي ظهير باريس سان جيرمان الفرنسي.

وبعد إعلان الاختيار الأولي، تم التصويت من قبل الجماهير لاختيار القائمة النهائية للمرشحين.

وسيتم الآن اختيار الفائزين عبر تصويت مشترك بين الجماهير ولجنة تحكيم تضم لاعبين سابقين، مدربين، وكلاء لاعبين، وصحفيين.

ويتم تحديد الفائزين بناءً على الأداء خلال عام 2025، ما يشمل النصف الثاني من الموسم الماضي وبداية الموسم الحالي 2025/26.

موعد إعلان الفائزين بجائزة جلوب سوكر

من المقرر الإعلان عن أسماء الفائزين في حفل يقام يوم 28 ديسمبر 2025.

القائمة النهائية لأفضل لاعب

وجاءت القائمة النهائية للمرشحين على جائزة أفضل لاعب لعام 2025، كالآتي:

عثمان ديمبلي (باريس سان جيرمان) - ديزيري دوي (باريس سان جيرمان) - إيرلينج هالاند (مانشستر سيتي) - أشرف حكيمي (باريس سان جيرمان) - فينيسيوس جونيور (ريال مدريد) - خفيشا كفاراتسخيليا (باريس سان جيرمان) - روبرت ليفاندوفسكي (برشلونة) - كيليان مبابي (ريال مدريد) - نونو مينديز (باريس سان جيرمان) - كول بالمر (تشيلسي) - بيدري (برشلونة) - رافينيا (برشلونة)- محمد صلاح (ليفربول) - فيتينيا (باريس سان جيرمان) - لامين يامال (برشلونة).

محمد صلاح مرشح لأفضل مهاجم

كما تواجد محمد صلاح ضمن القائمة النهائية لأفضل مهاجم لعام 2025، والتي ضمت:

عثمان ديمبلي (باريس سان جيرمان) - هاري كين (بايرن ميونخ) - خفيشا كفاراتسخيليا (باريس سان جيرمان) - روبرت ليفاندوفسكي (برشلونة) - كيليان مبابي (ريال مدريد) - رافينيا (برشلونة) - محمد صلاح (ليفربول) - لامين يامال (برشلونة).

