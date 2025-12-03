السقا: مشاركة أفشة أمام الإمارات ضرورية وكريم فؤاد حل للفاعلية الهجومية

18 حجم الخط

أشاد عبدالظاهر السقا، نجم منتخب مصر السابق، بالتنظيم المميز لبطولة كأس العرب في قطر، مؤكدًا أن الملاعب والأجواء جاءت على مستوى عالمي.

مطلوب روح قتالية أفضل

وقال السقا، في تصريحات لبرنامج "نمبر وان" الذي يقدمه الإعلامي محمد شبانة على قناة "cbc"، إن أداء المنتخب المصري يجب أن يشهد تغيّرًا واضحًا في المباراة المقبلة، مشددًا على ضرورة إظهار روح قتالية أكبر وفاعلية في إنهاء الهجمات، بعدما أهدر الفريق عدة فرص خلال مواجهة الكويت.

منتخب الكويت إستغل أخطاء اللاعبين

وأوضح السقا أن أحد أبرز التحديات التي تواجه منتخب مصر هو أن المنتخبات العربية أصبحت تضع حسابًا كبيرًا لمصر، نظرًا للأسماء القوية التي يضمها الفريق، مؤكدًا أن الأخطاء التي وقع فيها اللاعبون سمحت للكويت بالدخول في أجواء المباراة.

يجب الإستعانة بمحلل أداء

وطالب السقا بضرورة وجود محلل أداء لتحسين تعامل المنتخب مع الضربات الثابتة، مشيرًا إلى وجود أخطاء واضحة في تمركز اللاعبين أثناء الدفاع في الكرات الثابتة قائلا:" معرفش في محلل أداء مع المنتخب أم لا ولكن وجوده ضروري".

وأضاف أن المنتخب بحاجة إلى معالجة جميع الأخطاء التي ظهرت أمام الكويت، والدخول لمباراة الإمارات وكأن الفريق يبدأ البطولة من جديد.

وتحدث السقا عن خط وسط المنتخب، معتبرًا أنه يميل للجانب الدفاعي بشكل أكبر، باستثناء عمرو السولية الذي يؤدي بعض الأدوار الهجومية.

مشاركة أفشة أمام الإمارات ضرورة

وأكد أن مشاركة محمد مجدي "أفشة" تمنح المنتخب خطورة أكبر، مشددًا على ضرورة الدفع به أساسيًا.

كما أثنى على أداء منتخب الإمارات أمام الأردن رغم النقص العددي، مشيرًا إلى أهمية إجراء تغييرات في تشكيل منتخب مصر خلال المباراة المقبلة، وعلى رأسها الدفع بكريم فؤاد الذي وصفه باللاعب “الجوكر” القادر على شغل أكثر من مركز.

وشدد السقا على ضرورة أن يستفيد المنتخب المصري من المشاركة في كأس العرب، من خلال اكتشاف 3 أو 4 لاعبين قادرين على دعم المنتخب الأول مستقبلًا، معربًا عن أمله في احتراف مصطفى سعد “ميسي” بعد البطولة.

مروان حمدي الأفضل لقيادة هجوم منتخب مصر

وفيما يخص الهجوم، أكد السقا تفضيله لبدء مروان حمدي كأساسي، مشيرًا إلى أن محمد شريف أخطأ في تصرفه الأخير مع حلمي طولان، لكنه لاعب محترم وهادئ ولم يصدر عنه أي مشكلة من قبل، معتبرًا أن ما حدث جاء نتيجة ضغوط.

واختتم السقا حديثه برسالة للاعبين: “خلي بالك… أنت لابس قميص منتخب مصر وبتمثل بلدك في البطولة العربية، وده تاريخ لا يُنسى”.

