مصر تعزي جمهورية إندونيسيا في ضحايا الفيضانات والانزلاقات الأرضية

الدكتور بدر عبد العاطى
الدكتور بدر عبد العاطى وزير الخارجية، فيتو
أعربت  جمهورية مصر العربية عن أصدق تعازيها وخالص مواساتها لحكومة وشعب جمهورية إندونيسيا الصديقة في ضحايا الفيضانات والانزلاقات الأرضية التي شهدتها جزيرة سومطرة، وما أسفرت عنه من وقوع مئات الضحايا والمصابين.

وتؤكد مصر تضامنها الكامل مع الحكومة الإندونيسية في هذا المصاب الأليم، معربة عن خالص التعازي والمواساة لأسر الضحايا، ومتمنية الشفاء العاجل لجميع المصابين.

أندونيسيا ضحايا الفيضانات جزيرة سومطرة الحكومة الإندونيسية

