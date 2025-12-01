الإثنين 01 ديسمبر 2025
خارج الحدود

ارتفاع حصيلة ضحايا الفيضانات والانهيارات الأرضية في إندونيسيا إلى 502 قتيل

أمطار غزيرة وفيضانات
أمطار غزيرة وفيضانات وانهيارات، فيتو
ارتفع عدد قتلى الفيضانات والانهيارات الأرضية في إندونيسيا إلى 502، مع بقاء 508 أشخاص في عداد المفقودين، وفق إحصاء نشرته هيئة إدارة الكوارث الاثنين.

الفيضانات والانهيارات الأرضية في إندونيسيا

وبهذه الحصيلة الأخيرة، تجاوز عدد ضحايا الفيضانات في إندونيسيا وتايلاند وماليزيا وسريلانكا الألف قتيل.

 

أمطار غزيرة وفيضانات وانهيارات للتربة

وبحسب وكالات إخبارية، تعمل سلطات هذه البلدان الواقعة في جنوب آسيا وجنوب شرقها، على فتح الطرقات ورفع الركام للعثور على المفقودين، بعد هذه الكارثة الطبيعية من أمطار غزيرة وفيضانات وانهيارات للتربة.

وفي إندونيسيا، ما زالت مدينتان على الأقل في جزيرة سومطرة معزولتين تماما بسبب الفيضانات، هما تابانولي وسيبولجا. وأعلنت السلطات إرسال سفينتين حربيتين لإمداد السكان المحاصرين هناك بالمساعدات.

وفي مدينة سونجاي نيالو الواقعة على بعد مئة كيلومتر من بادانج في سومطرة، انحسرت مياه الفيضانات إلى حد كبير، تاركة البيوت والسيارات والحقول مغطاة بطبقة من الطين الرمادي.

وفي تايلاند، تواصل السلطات البحث عن المفقودين، وقد اتخذت الحكومة إجراءات لمساعدة المتضررين، من ضمنها تعويضات تصل إلى مليوني بات (53 ألف يورو).

لكن السلطات تتعرض لانتقادات متزايدة واتهامات بتقصير في طريقة تعاملها مع الكارثة، وقد عزل مسؤولان محليان من مهامهما.

التغير المناخي يؤثر على العواصف

وفي سريلانكا، غرقت مناطق بكاملها من العاصمة كولومبو بالماء، أمس الأحد، مع انحسار الإعصار وتوجهه إلى الهند.

ويؤثر التغير المناخي على العواصف، إذ يجعلها أشد قوة وأعلى وتيرة، ومترافقة مع أمطار غزيرة وفيضانات مفاجئة ورياح عاتية.

