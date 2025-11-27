زلزال بقوة 6.5 درجة يضرب السواحل الغربية لشمال سومطرة بإندونيسيا

18 حجم الخط

ضرب زلزال، صباح اليوم الخميس، بقوة 6.5 درجة على عمق 10 كيلومترات السواحل الغربية لمقاطعة شمال سومطرة الإندونيسية، وفق ما أفادت الوكالة الإندونيسية للسيسمولوجيا والأرصاد الجوية.



وأوضحت الوكالة أن الزلزال وقع في 27 نوفمبر 2025، الساعة 11:56 بتوقيت إندونيسيا (07:56 بتوقيت موسكو)، بالقرب من السواحل الغربية لشمال سومطرة.

ولم تُورد الوكالة أي بيانات عن وقوع ضحايا أو أضرار، ولم ترد تقارير حتى الآن عن تهديد محتمل بموجات مد (تسونامي).



وغالبًا ما تشهد إندونيسيا، التي تطفو فوق حلقة النار في المحيط الهادئ النشطة زلزاليا، زلازل وتسونامي مميتة.

في سبتمبر 2018، دمر زلزال بلغت قوته 7.5 درجة وأمواج تسونامي قوية بالو، في جزيرة سولاويزي غرب مالوكو، مما أسفر عن مقتل أكثر من 4000 شخص.



وفي عام 2004، تسبب زلزال قبالة جزيرة سومطرة في حدوث تسونامي عبر المحيط الهندي أسفر عن مقتل 226 ألف شخص في 14 بلدا، أكثر من 120 ألف منهم في إندونيسيا.

