وصية الحاجة سبيلة "أيقونة العطاء" في الدقهلية قبل وفاتها

كشف نجل الحاجة سبيلة علي أحمد عجيزة ايقونة العطاء بمحافظة الدقهلية، عن آخر وصية لها قبل رحيلها عن عمر يناهز 86 عاما.

وقالت في وصيتها: "أوصيكم بمصر والرئيس عبد الفتاح السيسي" وأكدت أن يظل منزلها مفتوحا للجميع.

تكريم السيسي كان أفضل يوم بحياة والدتي

وقال نجل الحاجة سبيلة: “أفضل يوم في حياة والدتي يوم أن كرمها الرئيس عبد الفتاح السيسي كنت أول مرة اشوف الفرحة في عين والدتي كبيرة”.

وأشار الى أن والدته أجرت الحج 7 مرات، وكانت لتساعد والدي في تجارته من أجل توفير حياة كريمة وعاشق لتراب الوطن والرئيس، لاخر يوم في عمرها قلبها علي البلد

وقالت نجلة الحاجة سبيلة: “والدتي وصانا علي بعض وعلي مصر كانت لحن أم وبتجمعنا باستمرار بتحب الخير للكل الغريب والقريب، وخبر وفاتها كان صدمة راحت مننا في ثانية، تعبت ساعتين وراحت في لحظة”.

وتابعت نجلتها: “وصت علي الرئيس وكانت دائما تطلب منا الدعاء له وتقول لنا ادعوا له وسيروا علي نفس نهجي كما كنت أفعل، ولا تغلقوا الأبواب في وجوه أحد”.

الحاجة سبيلة توفي زوجها في 1996 وبنت مسجدا أمام منزلها باسم زوجها تقديرا له، لديها 7 أبناء وعدد كبير من الحفاظ جميعهم متعلقة بيهم، وهبت نفسها للعمل العام والخيري بين أبناء قريتها

وفي عام 2017 تبرعت بكامل ثروتها وتقدر ب 200 ألف جنية ومصوغات ذهبية لصندوق تحيا مصر، وفي مارس 2017 استقبلها السيسي بالقصر تقديرا لها، كما استقبلها أهل قريتها بالطيب والزغاريد، ومعناها صندوق تحيا مصر ومحافظة الدقهلية.

وتشهد قرية ميت العامل مركز أجا بمحافظة الدقهلية تجهيز صوان على مساحة فدان استعدادا لإقامة عزاء الحاجة سبيلة رمز العطاء بالدقهلية.

وكان المئات من أبناء قرية ميت العامل مركز أجا بمحافظة الدقهلية شيعوا جثمان الحاجة سبيلة لمثواها الأخير.

وكان بيت الحاجة سبيلة مفتوحا للجميع، وشارك في تشييع جثمانها جميع أهالي القرية.

من جانبه نعى اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية، الحاجة سبيلة علي أحمد عجيزة، التي انتقلت إلى مثواها الأخير، مُعبِّرًا عن حزنه العميق لفقدان إحدى رائدات العمل الخيري بالمحافظة.

محافظ الدقهلية ينعى الحاجة سبيلة سيدة العطاء.. ويُقدم خالص العزاء للأسرة

ووجَّه محافظ الدقهلية خالص التعازي والمواساة لأهل الفقيدة وأسرتها، داعيًا المولى عز وجل أن يتغمدها بواسع رحمته، ويسكنها فسيح جناته مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وأن يلهم أهلها وذويها الصبر والسلوان.

تبرعت بكل ثروتها لصندوق «تحيا مصر»

يذكر أن الحاجة سبيلة أحمد عجيزة من قرية «ميت العامل» مركز أجا، كانت قد تبرعت بكل ثروتها لصندوق «تحيا مصر» في مارس عام 2017، وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي قد استقبلها بقصر رئاسة الجمهورية في الاحتفال بيوم المرأة المصرية عن محافظة الدقهلية في عام 2017، معبرا لها عن دورها الوطني.

