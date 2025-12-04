الخميس 04 ديسمبر 2025
المئات يشيعون جثمان الحاجة سبيلة أيقونة العطاء بالدقهلية لمثواها الأخير (صور)

جنازة الحاجة سبيلة،
جنازة الحاجة سبيلة، فيتو
شيع المئات من أبناء قرية ميت العامل مركز أجا بمحافظة الدقهلية جثمان الحاجة سبيلة أيقونة العطاء بالدقهلية لمثواها الأخير.

وكان بيت الحاجة سبيلة مفتوح للجميع، وشارك في تشييع جثمانها جميع أهالي القرية.

 

ومن جانبه نعى اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية، الحاجة سبيلة علي أحمد عجيزة، التي انتقلت إلى مثواها الأخير، مُعبِّرًا عن حزنه العميق لفقدان إحدى رائدات العمل الخيري بالمحافظة.

 

 

 

محافظ الدقهلية ينعى الحاجة سبيلة سيدة العطاء.. ويُقدم خالص العزاء للأسرة

ووجَّه محافظ الدقهلية خالص التعازي والمواساة لأهل الفقيدة وأسرتها، داعيًا المولى عز وجل أن يتغمدها بواسع رحمته، ويسكنها فسيح جناته مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وأن يلهم أهلها وذويها الصبر والسلوان.

 

 

تبرعت بكل ثروتها لصندوق «تحيا مصر»

يذكر أن الحاجة سبيلة أحمد عجيزة من قرية «ميت العامل» مركز أجا، كانت قد تبرعت بكل ثروتها لصندوق «تحيا مصر» في مارس عام 2017، وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي قد استقبلها بقصر رئاسة الجمهورية في الاحتفال بيوم المرأة المصرية عن محافظة الدقهلية في عام 2017، معبرا لها عن دورها الوطني. 

