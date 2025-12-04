الخميس 04 ديسمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

اقتصاد

أسعار الذهب في الكويت اليوم الخميس

الذهب فى الكويت
الذهب فى الكويت
18 حجم الخط

سعر الذهب اليوم في الكويت، يقدم موقع «فيتو» خدمة لكل المستخدمين والمتابعين عبر محركات البحث وجميع وسائل التواصل الاجتماعي لرصد أسعار الذهب اليوم الخميس 4 -12-2025 في الكويت.

سعر الذهب في الكويت 

- سجل جرام الذهب عيار 24 نحو 41.42 دينار كويتي.

- سعر جرام الذهب عيار 22 نحو 37.97 دينار كويتي.

- بلغ جرام الذهب عيار 21 نحو  36.25 دينار كويتي.

 سعر جرام الذهب عيار 18 بنحو 31.07 دينار كويتي.

أسعار الذهب فى البورصة العالمية

تراجعت أسعار الذهب اليوم الخميس وسط قيام المستثمرين بجني الأرباح، واتخاذ موقف حذر قبل اجتماع البنك المركزي الأمريكي الأسبوع المقبل.

ويترقب المستثمرون بيانات اقتصادية مهمة للحصول على مؤشرات حول مسار أسعار الفائدة الأمريكية.

أسعار المعادن النفيسة

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، انخفضت الفضة 0.4 % إلى 58.26 دولار بعد أن لامست مستوى قياسيا مرتفعا بلغ 58.98 دولار أمس الأربعاء.

وهبط البلاتين 0.9 % إلى 1656.15 دولار، بينما انخفض البلاديوم 1.3 % إلى 1441.75 دولار.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

اسعار الذهب في البورصة أسعار الذهب في البورصة العالمية اسعار الذهب فى الكويت اسعار الذهب اليوم الخميس اسعار الذهب اليوم

مواد متعلقة

توقعات مخيفة لأسعار الذهب في 2026

أسعار الذهب في الإمارات اليوم الخميس 4-12-2025

الأكثر قراءة

فتح معبر رفح في الاتجاهين

موعد مباراة فلسطين وتونس في كأس العرب والقنوات الناقلة

"التجلي الأعظم" يفوز بالجائزة الأولى في مؤتمر "الشرق الأوسط للاند سكيب" بأبوظبي

أسعار الذهب في الكويت اليوم الخميس

انقطاع واسع للمياه يثير استغاثات السكان بمدينة 6 أكتوبر

توقعات مخيفة لأسعار الذهب في 2026

محافظ القاهرة يفوز بجائزة التميز الحكومي العربي كأفضل محافظ على مستوى الدول العربية

مقتل ياسر أبو شباب زعيم المليشيات المتعاونة مع إسرائيل في قطاع غزة

خدمات

المزيد

أسعار الذهب في الكويت اليوم الخميس

آخر تطورات سعر صرف الدولار في البنوك المصرية

أسعار الذهب في الإمارات اليوم الخميس 4-12-2025

سعر الريال القطري في بنك مصر اليوم الخميس 4-12-2025

المزيد

انفوجراف

الجوائز الفردية في كأس العالم للناشئين 2025 (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير رؤية العنكبوت في المنام وعلاقتها بكثرة الأعداء

دار الإفتاء توضح حكم المسح على الخفين عند الشك في وقت بدايته

قصة أول موضع دُفنت فيه السيدة نفيسة بمصر

المزيد
الجريدة الرسمية
ads