أسعار الذهب في الكويت اليوم الخميس

سعر الذهب اليوم في الكويت، يقدم موقع «فيتو» خدمة لكل المستخدمين والمتابعين عبر محركات البحث وجميع وسائل التواصل الاجتماعي لرصد أسعار الذهب اليوم الخميس 4 -12-2025 في الكويت.

سعر الذهب في الكويت

- سجل جرام الذهب عيار 24 نحو 41.42 دينار كويتي.

- سعر جرام الذهب عيار 22 نحو 37.97 دينار كويتي.

- بلغ جرام الذهب عيار 21 نحو 36.25 دينار كويتي.

سعر جرام الذهب عيار 18 بنحو 31.07 دينار كويتي.

أسعار الذهب فى البورصة العالمية

تراجعت أسعار الذهب اليوم الخميس وسط قيام المستثمرين بجني الأرباح، واتخاذ موقف حذر قبل اجتماع البنك المركزي الأمريكي الأسبوع المقبل.

ويترقب المستثمرون بيانات اقتصادية مهمة للحصول على مؤشرات حول مسار أسعار الفائدة الأمريكية.

أسعار المعادن النفيسة

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، انخفضت الفضة 0.4 % إلى 58.26 دولار بعد أن لامست مستوى قياسيا مرتفعا بلغ 58.98 دولار أمس الأربعاء.

وهبط البلاتين 0.9 % إلى 1656.15 دولار، بينما انخفض البلاديوم 1.3 % إلى 1441.75 دولار.

