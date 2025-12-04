السيسى يهنئ رومانيا وتايلاند بذكرى عيدهما القومى

18 حجم الخط

بعث الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية، ببرقية تهنئة إلى الرئيس نيكوشور دان رئيس رومانيا بمناسبة الاحتفال بذكرى العيد القومى لبلاده.

وأوفد الرئيس عبد الفتاح السيسي، حسام زعتر، الأمين برئاسة الجمهورية إلي سفارة رومانيا بالقاهرة، للتهنئة بهذه المناسبة.

كما بعث رئيس الجمهورية ببرقية تهنئة مماثلة إلى الملك ماها فاجير الونجكورن ملك تايلاند، بمناسبة الاحتفال بذكرى العيد القومي.

وأوفد الرئيس، محمد رضا الأمين برئاسة الجمهورية إلي سفارة مملكة تايلاند بالقاهرة للتهنئة بهذه المناسبة.

