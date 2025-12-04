الخميس 04 ديسمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

أخبار مصر

السيسى يهنئ رومانيا وتايلاند بذكرى عيدهما القومى

الرئيس السيسي
الرئيس السيسي
18 حجم الخط

بعث  الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية، ببرقية تهنئة إلى الرئيس نيكوشور دان رئيس رومانيا بمناسبة الاحتفال بذكرى العيد القومى لبلاده.

وأوفد الرئيس عبد الفتاح السيسي، حسام زعتر، الأمين برئاسة الجمهورية إلي سفارة رومانيا بالقاهرة، للتهنئة بهذه المناسبة.

كما بعث رئيس الجمهورية ببرقية تهنئة مماثلة إلى الملك ماها فاجير الونجكورن ملك تايلاند، بمناسبة الاحتفال بذكرى العيد القومي.

وأوفد الرئيس، محمد رضا الأمين برئاسة الجمهورية إلي سفارة مملكة تايلاند بالقاهرة للتهنئة بهذه المناسبة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الرئيس عبد الفتاح السيسي الرئيس السيسي السيسي نيكوشور دان رئيس رومانيا ماها فاجير الونجكورن ملك تايلاند

مواد متعلقة

السيسي يهنئ بن زايد بذكرى اليوم الوطني للإمارات

السيسي يهنئ منتخب مصر للكاراتيه لذوي الاحتياجات الخاصة

الأكثر قراءة

فتح معبر رفح في الاتجاهين

"التجلي الأعظم" يفوز بالجائزة الأولى في مؤتمر "الشرق الأوسط للاند سكيب" بأبوظبي

سعر طن الألومنيوم بالأسواق العالمية اليوم الخميس 4-12-2025

سعر الخضار اليوم، ارتفاع 8 أصناف منها الطماطم وانخفاض كبير في الخيار والثوم

موعد مباراة فلسطين وتونس في كأس العرب والقنوات الناقلة

ارتفاع مفاجئ، درجات الحرارة اليوم الخميس في مصر

انقطاع واسع للمياه يثير استغاثات السكان بمدينة 6 أكتوبر

ضبط شخصين بتهمة غسل 100 مليون جنيه حصيلة تجارة المخدرات بمطروح

خدمات

المزيد

سعر الريال القطري في بنك مصر اليوم الخميس 4-12-2025

سعر طن الألومنيوم بالأسواق العالمية اليوم الخميس 4-12-2025

سعر الدينار البحريني أمام الجنيه في البنوك المصرية اليوم الخميس

أسعار الذهب في السعودية اليوم الخميس 4-12-2025

المزيد

انفوجراف

الجوائز الفردية في كأس العالم للناشئين 2025 (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

قصة أول موضع دُفنت فيه السيدة نفيسة بمصر

ما معنى إسباغ الوضوء على المكاره وكيفيته؟ دار الإفتاء تجيب

تفسير رؤية الدعاء تحت المطر في المنام وعلاقتها بسماع أخبار سعيدة قريبا

المزيد
الجريدة الرسمية
ads