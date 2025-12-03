تبرعت بثروتها لصندوق تحيا مصر، رحيل الحاجة سبيلة عجيزة أيقونة العطاء بالدقهلية

18 حجم الخط

أعلن جلال رسلان، نجل الحاجة سبيلة علي عجيزة، ابنة قرية ميت العامل التابعة لمركز أجا بمحافظة الدقهلية، وفاة والدته مساء اليوم بعد صراع مع المرض، عن عمر ناهز السبعينيات، لتطوي برحيلها صفحة امرأة كرّست حياتها للخير والعطاء.

رحيل الحاجة سبيلة عجيزة.. أيقونة العطاء التي تبرعت بثروتها لصندوق تحيا مصر



وأوضح نجل الراحلة أن الأسرة تستعد لإقامة صلاة الجنازة عقب صلاة الظهر غدًا الخميس، بمسجد القرية، قبل تشييع الجثمان إلى مثواها الأخير بالمقابر العائلية بقرية ميت العامل.

وأشار إلى أن الأسرة تلقت خبر الوفاة ببالغ الحزن، مؤكدًا أن والدته كانت مثالًا للبساطة والمحبة بين أبناء قريتها.



تبرعت بكامل ثروتها دعما لصندوق تحيا مصر عام 2017

وتعد الحاجة سبيلة واحدة من النماذج الوطنية المُلهِمة التي حظيت بحفاوة وتقدير على مستوى الدولة، بعد أن اتخذت قرارًا نادرًا بالتبرع بكامل ثروتها دعما لصندوق تحيا مصر عام 2017. وشملت تبرعاتها مشغولات ذهبية ومبلغ 200 ألف جنيه، الأمر الذي لقي إشادة واسعة، ودفع الرئيس عبد الفتاح السيسي لاستقبالها في القصر الجمهوري تكريمًا لمبادرتها النبيلة وروحها الوطنية.



أصدر صندوق تحيا مصر بيانًا نعى فيه الراحلة

وفي سياق متصل، أصدر صندوق تحيا مصر بيانًا نعى فيه الراحلة قائلًا: «بقلوب مؤمنة بقضاء الله وقدره، ينعى صندوق تحيا مصر ببالغ الحزن والأسى المغفور لها بإذن الله، الحاجة سبيلة علي أحمد عجيزة، لقد كانت نموذجًا مشرفًا للمرأة المصرية التي جسدت قيم التراحم بأبهى صورها. ويعتز الصندوق بمشاركتها الغالية، ونسأل المولى عز وجل أن يتغمدها بواسع رحمته ويسكنها فسيح جناته ويلهم أهلها الصبر والسلوان».

