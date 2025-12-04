برواتب تصل لـ15 ألف جنيه، وزارة العمل تعلن عن 360 وظيفة جديدة

18 حجم الخط

أعلنت وزارة العمل بالتعاون مع مديرية العمل بمحافظة الجيزة والإدارة العامة للتشغيل، عن توفير 360 فرصة عمل جديدة بشركة الصناعات الغذائية العربية «دومتى».

يأتي ذلك في إطار تنفيذ توجيهات وزير العمل محمد جبران بتوفير فرص عمل لائقة للشباب وتحسين معدلات التشغيل.

وزارة العمل تُعلن عن 360 فرصة عمل جديدة

وأكدت الوزارة أن هذه الخطوة تأتي ضمن جهودها المستمرة لربط الباحثين عن العمل باحتياجات سوق العمل الفعلية، وتوفير فرص عمل في بيئات مناسبة ومستقرة، خاصة في كبرى الشركات الصناعية العاملة في السوق المصري.

الوظائف المطلوبة تشمل:

100 مندوب مبيعات – براتب يتراوح بين 13,000 إلى 15,000 جنيه، و100 سائق مبيعات – برخصة مهنية، وبراتب 8,000 إلى 9,000 جنيه،و100 عامل إنتاج – رواتب مجزية،و50 سائق – رخصة مهنية، وبراتب 8,000 إلى 9,000 جنيه،و10 مدخلي بيانات برواتب لا تقل عن اتحاد الأدنى للأجور..

وأوضحت الوزارة أن شركة «دومتى» تقدم مزايا تنافسية وفرصًا جيدة للتدرج الوظيفي داخل قطاعاتها المختلفة.

وتبدأ المقابلات بدءً من الغد، وذلك اعتبارًا من الساعة 9 صباحًا وحتى الساعة 3 عصرًا، ولمدة شهر كامل، بمقر فرع الشركة بشارع مراد – الجيزة.

ويمكن للراغبين الجادين التقدم أو الاستفسار من خلال الاتصال على الرقم: 01033556334 .

ودعت الوزارة الشباب الراغبين في فرصة عمل مستقرة إلى سرعة التقديم قبل اكتمال العدد المطلوب.

