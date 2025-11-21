الجمعة 21 نوفمبر 2025
أخبار مصر

جهود صندوق مكافحة الإدمان في تقديم الخدمات العلاجية المجانية للمرضى خلال 10 أشهر (إنفو جراف)

صندوق مكافحة وعلاج
صندوق مكافحة وعلاج الإدمان
نشر  صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي إنفوجراف، عن مجهودات الخط الساخن للصندوق "16023"، خلال أول 10 أشهر من عام 2025 حيث تم تقديم الخدمات العلاجية لعدد 130601 مريض "جديد ومتابعة"، كما يتم توفير الخدمات العلاجية لأى مريض إدمان من أبناء المناطق المطورة "بديلة العشوائيات" "الأسمرات، المحروسة، روضة السودان، روضة السيدة، أهالينا، الخيالة، بشاير الخير، حدائق أكتوبر".
 
 وتنوعت الخدمات ما بين مكالمات للمتابعة والمشورة والعلاج والتأهيل والدمج المجتمعي، حيث إن الخدمات العلاجية تقدم للمرضى مجانًا ووفقا للمعايير الدولية، وبلغت نسبة المستفيدين الذكور من هذه الخدمات 96 % بينما بلغت نسبة الإناث 4%، حيث تردد المرضى على المراكز العلاجية التابعة للصندوق والشريكة مع الخط الساخن وعددها 35 مركز بـ 20 محافظة حتى الآن.   

وكان الدكتور عمرو عثمان مدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى قد أشار  إلى أن العوامل الدافعة للتعاطي وفقا لنتائج الخط الساخن جاءت في المقدمة أصدقاء السوء بنسبة 62 % وحب الاستطلاع بنسبة 22 ٪،وفيما يتعلق بالعوامل الدافعة للعلاج وفقا لنتائج الخط الساخن جاءت في المقدمة ضياع الصحة بنسبة 35% ثم عدم القدرة المادية بنسبة 25%  ،؜ثم المشاكل في العمل والضغوط والخوف من الفصل وتطبيق القانون عليه، لافتًا إلى استمرار الخط الساخن لعلاج الإدمان "16023" أيضًا في تلقي الاتصالات من أي موظف يتعاطى المواد المخدرة، حيث يتم توفير الخدمات العلاجية مجانًا وفى سرية تامة طالما أنه تقدم طواعية للعلاج، دون أي مساءلة قانونية قبل نزول حملات الكشف إلى مكان عمله وخضوعه لتحليل الكشف عن المخدرات، ومن دون ذلك يتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

صندوق مكافحة وعلاج الادمان والتعاطي التأهيل والدمج المجتمعى الخدمات العلاجية علاج الإدمان والتعاطي صندوق مكافحه وعلاج الادمان

