أخبار مصر

لفتة إنسانية من وزيرة التضامن تجاه الراحل علي مصيلحي

الدكتور مايا مرسي
الدكتور مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي
طلبت الدكتورة مايا مرسى وزيرة التضامن الاجتماعى، في لفتة إنسانية، من الحضور خلال فعاليات إعلان قرعة حج الجمعيات الأهلية لموسم حج 1447هـ- 2026م، قراءة الفاتحة للراحل الدكتور على المصيلحي وزير التضامن الاجتماعى الأسبق ومؤسس المؤسسة القومية لتيسير حج الجمعيات الأهلية.

إعلان نتيجة قرعة حج الجمعيات الأهلية

وكان أيمن عبد الموجود الوكيل الدائم لوزارة التضامن الاجتماعي، أعلن أنه تم اعتماد أسعار برامج الحج  لموسم 1447هـ- 2026 م. 

وأكد عبد الموجود أن أسعار الحج  العام الجاري بالنسبة للمستويين الثاني والثالث انخفضت مقارنة بالعام الماضى حيث تحدد سعر المستوى الثاني بمبلغ 262 ألف جنيه بدلا من 268 ألفا العام الماضى والمستوى الثالث بمبلغ 228 ألف جنيه بدلا من 240 ألفا العام الماضي، بينما بلغ المستوى الأول 415 ألف جنيه هذا العام، مشيرة إلى أن هذه الأسعار غير شاملة تذاكر الطيران.

الجريدة الرسمية