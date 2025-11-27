الخميس 27 نوفمبر 2025
قافلة «زاد العزة» الـ82، الهلال الأحمر يدفع بـ260 ألف سلة غذائية و50 ألف بطانية لغزة

المساعدات الإنسانية
المساعدات الإنسانية العاجلة
أطلق الهلال الأحمر المصري، صباح اليوم، قافلة «زاد العزة.. من مصر إلى غزة» الـ 82، والتي تحمل عددا من شاحنات المساعدات الإنسانية العاجلة في اتجاه قطاع غزة، وذلك في إطار جهوده المتواصلة كآلية وطنية لتنسيق المساعدات إلى غزة.

حملت قافلة «زاد العزة» في يومها الـ 82، أطنان من المساعدات الإنسانية العاجلة، تضمنت  نحو 260 ألف سلة غذائية، وأكثر من 2,500 طن دقيق، وأكثر من 3,300 طن مستلزمات طبية وإغاثية ضرورية يحتاجها القطاع، وأكثر من 1,150 طن مواد بترولية.

كما تضمنت القافلة احتياجات الشتاء الأساسية لتخفيف معاناة الأهالي، وشملت: نحو 50 ألف بطانية، أكثر من 76 ألف قطعة ملابس شتوية، أكثر من 700 مرتبة، ونحو 15,400 ألف خيمة لإيواء المتضررين، وذلك وفي إطار الجهود المصرية لتقديم الدعم الإغاثي لأهالي غزة.

يذكر أن قافلة « زاد العزة.. من مصر إلى غزة »، التي أطلقها الهلال الأحمر المصرى، انطلقت في 27 يوليو الماضي، حاملة آلاف الأطنان من المساعدات التي تنوعت بين: سلاسل الإمداد الغذائية، دقيق، ألبان أطفال، مستلزمات طبية، أدوية علاجية، مستلزمات عناية شخصية، وأطنان من الوقود.

ويتواجد الهلال الأحمر المصري كآلية وطنية لتنسيق وتفويج المساعدات إلى غزة، على الحدود منذ بدء الأزمة حيث لم يتم غلق معبر رفح من الجانب المصري نهائيًا، وواصل تأهبه فى كافة المراكز اللوجستية وجهوده المتواصلة لدخول المساعدات التي بلغت أكثر من نصف مليون طن من المساعدات الإنسانية والإغاثة، وذلك بجهود 35 ألف متطوع بالجمعية.

