استشهاد وإصابة 24 فلسطينيا في انتهاكات إسرائيلية لوقف إطلاق النار خلال 24 ساعة

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة، اليوم الخميس، استشهاد 8 فلسطينيين وإصابة 16 آخرين خلال الساعات الـ24 الماضية، جراء الانتهاكات الإسرائيلية لاتفاق وقف إطلاق النار الذي دخل حيز التنفيذ في 10 أكتوبر 2025.

وقالت الوزارة في بيان عبر صفحتها على "تليجرام": "بلغ عدد ضحايا الانتهاكات الإسرائيلية لوقف إطلاق النار 366 شهيدا فلسطينيا، و938 مصابا".

وأشار البيان إلى "ارتفاع حصيلة حرب الإبادة الإسرائيلية التي تشنها قوات الاحتلال الإسرائيلية على غزة منذ 7 أكتوبر 2023 إلى 70 ألفا و125 شهيدا، و171 ألفا و15 مصابا".

الدفاع المدني يتهم الاحتلال باستهداف المدنيين في مناطق آمنة

وأوضح المتحدث باسم الدفاع المدني في قطاع غزة محمود بصل أن "المدنيين الفلسطينيين الذين استشهدوا في مجزرة منطقة المواصي غرب خان يونس مساء الأربعاء، لم يكونوا داخل منطقة قتال، بل داخل مخيم إيواء لجأ إليه النازحون بناء على تعليمات سابقة باعتباره منطقة آمنة".

وشنت طائرات الاحتلال الإسرائيلي الخميس، عدة غارات بالتزامن مع قصف مدفعي وإطلاق نار شرقي قطاع غزة، في استمرار لانتهاكات وقف إطلاق النار لليوم الـ 55 تواليا.

طائرات الاحتلال تشن غارات عنيفة على خان يونس

وبحسب "المركز الفلسطيني للإعلام"، شنت طائرات الاحتلال، اليوم الخميس، عدة غارات عنيفة شرقي خان يونس، إلى جانب قصف مدفعي طال الأطراف الشرقية لقطاع غزة.

كما شن جيش الاحتلال غارات أخرى على شرقي مدينة رفح جنوبي القطاع، وأطلقت آلياته نيرانها شمالي المدينة.

وأفادت مصادر محلية بتفجير جيش الاحتلال الإسرائيلي روبوتا مفخخا في حي الشجاعية، شرقي غزة، ترافق مع انسحاب للآليات العسكرية الإسرائيلية من المنطقة إلى داخل حدود الخط الأصفر، بحسب "المركز الفلسطيني للإعلام".

