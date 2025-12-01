الإثنين 01 ديسمبر 2025
خارج الحدود

الاحتلال يواصل خرق وقف إطلاق النار ويستهدف خيام النازحين في رفح

البحرية الإسرائيلية،
البحرية الإسرائيلية، فيتو
أفادت وسائل إعلام فلسطينية، اليوم الاثنين، بأن قوات البحرية الإسرائيلية أطلقت الرصاص تجاه خيام النازحين الواقعة على شواطئ مدينة رفح جنوب قطاع غزة، حسب وسائل إعلام فلسطينية.

 

الاحتلال يعلن إطلاق النار على مقاتلين بشمال قطاع غزة

وأعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي أن قواته أطلقت النار على مقاتلين بزعم أنهما اجتازا ما يُعرف بـ"الخط الأصفر" شمال قطاع غزة.

ويواصل  الجيش الإسرائيلي اختراق اتفاق وقف إطلاق النار في غزة، حيث قال عدنان أبو حسنة، المستشار الإعلامي للأونروا، في تصريحات صحفية، اليوم الإثنين، إن إسرائيل تمنع 6000 شاحنة مساعدات تابعة للوكالة من دخول قطاع غزة.

وأكدت وكالة “الأونروا” لدعم وتشغيل اللاجئين، أن الناس في غزة بحاجة إلى تدفق مستمر للمساعدات الإنسانية.

وأوضحت: “يجب أن يعود عمل الأونروا في غزة إلى أقصى طاقته، بما في ذلك إيصال الإمدادات والخدمات”.

وقبل وقت سابق قالت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين الأونروا، إن آلاف النازحين قسرا فى قطاع غزة يكافحون للعثور على مأوى آمن استعدادا لطقس بارد يقترب، فى ظل تداعيات حرب الإبادة التي شنتها إسرائيل على القطاع لمدة عامين.

 

النازحون لا يملكون خيارا سوى إقامة خيام بدائية

ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية «وفا»، تدوينة للأونروا على منصة «إكس»، بأن آلاف المهجرين قسرا في قطاع غزة يكافحون للعثور على مأوى آمن استعدادا للطقس البارد القادم.

وأضافت أن النازحين لا يملكون خيارا سوى إقامة خيام بدائية، مشيرة إلى أن “مزيدا من مواد الإيواء لا تزال مطلوبة”.

 

85 مركز إيواء تديرها أونروا في غزة

ولفتت إلى أن أكثر من 79 ألف نازح يعيشون في 85 مركز إيواء تديرها أونروا في القطاع، وسط ظروف إنسانية تزداد سوءا مع اقتراب فصل الشتاء.

وحذر المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة ستيفان دوجاريك، من أن عائلات فلسطينية نازحة في غزة تواجه خطر الفيضانات داخل ملاجئ سيئة، مؤكدا أن السكان "معرضون للخطر بشكل كبير" في ظل سوء الأحوال الجوية، وأن القيود الإسرائيلية المستمرة تعيق دخول المساعدات الحيوية وتعرقل عمل منظمات الإغاثة.

