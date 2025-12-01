إسرائيل تواصل نسف المنازل شرق غزة وتقصف خان يونس

18 حجم الخط

رغم سريان وقف إطلاق النار في غزة منذ العاشر من أكتوبر الماضي، واصلت قوات الاحتلال الإسرائيلية استهدافها لمناطق متفرقة في القطاع.

قوات الاحتلال الإسرائيلية تواصل استهدافها لمناطق متفرقة في القطاع

وبحسب شبكة" العربية" فإن جيش الاحتلال الإسرائيلي يواصل عمليات نسف المنازل السكنية شرق مدينة غزة.

وبالتزامن أطلقت الآليات الإسرائيلية النار جنوب شرقي مدينة خان يونس جنوب القطاع.

قصف عنيف على رفح

كما استهدفت المدفعية الإسرائيلية بشكل عنيف ومتواصل مدينة رفح جنوب القطاع أيضًا.

وجاء ذلك بعدما اعتقل جيش الاحتلال الإسرائيلي عددا من المقاتلين التابعين لحماس، والمحاصرين داخل أحد الأنفاق في رفح أمس.

فيما أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي في بيان أنه قتل 40 عنصرا من المقاتلين العالقين في تلك الأنفاق حتى اللحظة.

أزمة المقاتلين المحاصرين في رفح

وكانت المباحثات الجارية خلف الكواليس فشلت سابقًا بالتوصل إلى حل ينهي أزمة المقاتلين المحاصرين في رفح، إذ أصر الجانب الإسرائيلي على خروجهم معلنين الاستسلام والهزيمة، على أن يسلموا أسلحتهم إلى القوات الإسرائيلية، في حين رفضت حركة حماس ذلك.

يشار إلى أن قياديًا بارزًا في حماس كان قدر سابقًا أن يكون عدد المسلحين العالقين، وغالبيتهم من "كتائب القسام"، بين 60 و80 عنصرًا.

