الأمم المتحدة تدعو إلى إجراء تحقيق فى مقتل شقيقين على يد قوات الاحتلال بغزة

دعت الأمم المتحدة إلى إجراء تحقيق فى مقتل شقيقين شابين على يد القوات الإسرائيلية فى غزة، حيث وردت أنباء عن استهدافهما بطائرة مسيرة أثناء جمعهما الحطب.

العمليات العسكرية تتسبب في مزيد من الضحايا

يأتي هذا في الوقت الذي تستمر فيه التقارير الواردة من العاملين في المجال الإنساني بتلقي تقارير تفيد بأن الغارات الجوية والقصف وإطلاق النار وغيرها من العمليات العسكرية الإسرائيلية المستمرة في القطاع تتسبب في المزيد من الضحايا المدنيين والنزوح والدمار، حسبما أفاد مركز أنباء الأمم المتحدة، اليوم الخميس.

نزوح مئات العائلات في الأيام الأخيرة من حيين شرقي مدينة غزة

وقال المتحدث باسم الأمم المتحدة، ستيفان دوجاريك، -للصحفيين في نيويورك- إن مئات العائلات نزحت في الأيام الأخيرة من حيين شرقي مدينة غزة إثر غارات جوية ونقل معدات عسكرية.

إجراء تحقيق ومحاسبة

ووصف دوجاريك الحادث بالمروع على أقل تقدير، قائلا من الصعب تصور كيف يمكن اعتبار صبيين، في الثامنة والعاشرة من عمرهما، تهديدا. ويجب إجراء تحقيق والمحاسبة عما حدث.

